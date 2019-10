La baja de tasas impulsa al dólar y las ventas del BCRA no lo frenan

Escenario. Analistas no descartan un nuevo salto de la divisa pese al accionar del BCRA.

El dólar continúa su tendencia alcista, que volvió a darse en sintonía con una renovada baja en la tasa, aunque las intervenciones del Banco Central que pusieron límites a su precio. La divisa estadounidense cerró a 61 pesos para la venta en la city rosarina y subió cinco centavos y cerró a $60,29 en las casas de cambio porteña.

En cuanto a la tasa de política monetaria, el BCRA convalidó una baja de 93 puntos básicos respecto del cierre de ayer al finalizar a 70,985 por ciento. El total adjudicado fue de $211.367 millones sobre vencimientos por $246.682 millones y a partir de esta operatoria se generó una expansión de liquidez de $35.315 millones.

"Otra vez el BCRA volvió a repetir la operatoria del mercado de cambios y el dólar fue negociado con menos oscilación que el martes", señaló Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios.

En ese sentido, consideró que el Banco Central "vendió en el día unos u$s 100 millones nuevamente para dar liquidez, colocando ofertas en el sistema de mas de 10 millones cada una y las reponía a medida que eran ejecutadas por los operadores de los bancos".

Los analistas del mercado no descartan un nuevo salto en el valor de la divisa norteamericana como antesala de las elecciones presidenciales, pese al paraguas cambiario que aplicó el gobierno de Mauricio Macri.

El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 335 millones y no se registraron operaciones en el segmento de futuros MAE. En el mercado de futuros Rofex se operaron u$s 55 millones, 24 por ciento menos que la jornada anterior. Los plazos más cortos concentraron más de 55 por ciento de los negocios. Los meses de octubre y noviembre se operaron a $60,38 y $64,50, con una tasa de 68,38 por ciento y 78,80 por ciento.

En la primera licitación del día, el BCRA convalidó Letras de Liquidez a ocho días de plazo a una tasa promedio de corte que se ubicó en 70,989 por ciento, con un monto adjudicado de $106.302 millones.

En la segunda subasta, el monto adjudicado a ocho días de plazo fue de $105.065 millones a una tasa promedio de corte de 70,981 por ciento, siendo la tasa máxima adjudicada de 71,00 por ciento y la mínima 70,50 por ciento.

Las reservas Internacionales del Banco Central finalizaron en u$s 47.913 millones, informó la entidad en el resumen diario de Variables Financieras. Así, el volumen de reservas quedó u$s 73 millones debajo del cierre del día anterior (u$s 47.986 millones).

Acciones arriba

En tanto, el S&P Merval subió 0,27 por ciento y al final de la rueda logró revertir la tendencia negativa que tuvo a lo largo de casi toda la jornada, en tanto el riesgo país cayó 2,60 por ciento hasta 2.030 puntos por el buen rendimiento de los bonos en dólares.

En el panel líder de la plaza local, Banco Macro subió 3,63 por ciento, Grupo Financiero Valores trepó 3.04 por ciento, Transener ganó 2,30 por ciento, Grupo Supervielle avanzó 2.08 por ciento y Grupo Financiero Galicia ascendió 1,53 por ciento.╠

En sentido opuesto, Cablevisión perdió 2,23 por ciento, Transportadora Gas del Sur cayó 2,09 por ciento, Holcim cedió 1,79 por ciento, Pampa Energía bajó 1,77 por ciento y Cresud lo hizo 1,34 por ciento.

Los papeles de empresas argentinas que cotizan en Wall Street terminaron con mayoría de bajas lideradas por Edenor (-3,9 por ciento), Cresud (-3,6 por ciento), Transportadora Gas del Sur (-3,3 por ciento), Pampa Energía (-2,9 por ciento) y Telecom Argentina (-1,7 por ciento).

Los bonos

Durante la rueda de ayer en el segmento de renta fija, los bonos denominados en dólares terminaron con incrementos de entre 0,5% y 2%. Entre tramos los más cortos, el AA21 subió 1.5% mientras que el AY24 aumentó 1%. Los bonos en pesos nuevamente finalizaron el día con tendencia negativa en donde en los tramos más cortos las bajas llegaron hasta 1,5%. Con precios de bonos que aún contemplan escenarios de una reestructuración agresiva, los inversores aún no definen qué camino tomar.