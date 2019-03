La actividad industrial santafesina cayó 16 por ciento durante enero, respecto al mismo mes del año pasado, según el último informe económico realizado por la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe). La baja estuvo motorizada por la abrupta caída en la fábricación de maquinaria agrícola (-90,3 por ciento), carrocerías y remolques (-34,9 por ciento) y vehículos automotores (-33,1 por ciento).

La dramática situación que vive el sector fabril impacta en forma directa en el mercado laboral. Durante 2018 se perdieron 1.500 puestos de trabajo y si se toma en cuenta la situación desde 2015 la cifra asciende a casi 5 mil empleos, indicaron desde la entidad en base a números del Ministerio de Trabajo de la provincia.

Guillermo Moretti, presidente de Fisfe, y Gabriel Frontons, coordinador del Instituto de Investigaciones Económicas de la entidad, presentaron el último informe actualidad industrial de Santa Fe "con números muy negativos" para el sector.

El titular de la central fabril santafesina indicó que "el gran problema es el mercado interno". En ese sentido, resaltó: "La caída es estrepitosa. Falta consumo constante. Ahí es la gran discrepancia que tenemos con el modelo, este modelo estimula mucho la oferta y se cae la demanda y para la inversión lo que se necesita es demanda".

Por su parte, el referente del área de estudios económicos de Fisfe señaló que "la situación es conocida, ya que la actividad industrial está cayendo en Argentina y en Santa Fe de forma generalizada, con una baja bastante pronunciada".

Frontons explicó que ni la devaluación logró promover el comercio internacional como para compensar la pérdida de ventas en el mercado interno. "Uno hubiese esperado que luego de la devaluación se hubiese dado algún tipo de reactivación más importante, pero eso no se dio así. En la provincia no hemos tenido mayores exportaciones industriales. Hace pocos días el gobierno presentó un informe en donde ambas manufacturas de origen industrial y agropecuario terminaron en terreno negativo", subrayó.

En rigor, dijo que los factores que influyen en la caída de la actividad tienen que ver principalmente con la caída del consumo interno, más la cuestión financiera por nivel de préstamos y tasa de interés y el alza de las tarifas de energía eléctrica y gas. También apuntó que incidieron en la situación otros factores como la mala cosecha del año pasado y la corrida cambiaria también del año anterior. "Eso en forma combinada explica lo que estamos viviendo", resaltó.

Créditos pyme

Sobre recientemente anunciada nueva línea de créditos para pymes que lanzó el gobierno nacional para aliviar la crisis que atraviesan las pequeñas y medianas empresas, Moretti dijo que "son bienvenidos" si una empresa puede pasar de pagar una tasa del 70 por ciento a una de menos de 30 por ciento pero explicó que "todavía no se pudieron poner en ejecución por el aumento de la tasa que se dio sobre el fin de la semana pasada". Además, consideró que "desde el punto de vista industrial una tasa del 24 o 29 por ciento es una locura pagarla".

Para impulsar al sector industrial desde Fisfe reclaman la adhesión provincial a la nueva ley de riesgos del trabajo y también la emergencia industrial pero desde la entidad advirtieron que las expectativas para el año no son alentadoras.

"Desde mayo del año pasado venimos cayendo y no dejamos de hacerlo y en los últimos meses. Estamos en los dos dígitos, creemos que si no hay un cambio de modelo no hay expectativas. El 80 por ciento del PBI de la Argentina es consumo interno, el otro 20 por ciento las exportaciones, que también están van cayendo. Si no reactivamos el consumo interno es muy difícil que esto se revierta", consideró Moretti quien recordó que "desde 2015 a la fecha en Argentina se perdieron 200 mil puestos de trabajo registrado en la industria y en 2018 fueron 61 mil empleos".