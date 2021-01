La actividad económica cayó 3,7% en noviembre, pero recortó pérdidas en el año

Por otra parte, el organismo estadística indicó que entre enero y noviembre de 2020 la actividad económica acumuló una caída de 10,6% interanual.

De los 16 sectores que conforman el Emae, sólo cuatro registran subas en noviembre, aunque entre ellos se encuentra la industria manufacturera, el de mayor incidencia positiva en el índice, con una evolución del 3,7%, la mejor performance desde abril de 2018. También se incrementó la intermediación financiera (11,7%), comercio mayorista, minorista y reparaciones (3,9%) y electricidad, gas y agua subió 1%.

De este modo, tanto la industria, el comercio y los servicios lograron recuperarse de la caída registrada en octubre del año pasado.

En cambio, las actividades con mayor incidencia negativa en la variación interanual del Emae en noviembre de 2020 fueron transporte y comunicaciones con una baja del 18,2% y hoteles y restaurantes, con el 53,2%.

Bajas más moderadas

Sin embargo, de los que sectores que cayeron _a excepción de agro que se mantuvo en idéntico nivel que octubre, con una baja del 0,6%_ el resto logró recortar las caídas.

Así, hoteles y restaurantes pasó bajo en noviembre a 53,2% contra de 54,3% en octubre; otras actividades de servicios (-21,5% i.a. vs. -26,7%), transporte y comunicaciones (-18,2% vs. -19,7%), minas y canteras (-11,7% vs. -12,3%). También administración pública (-7,5% i.a. vs. -7,8% i.a.), pesca (-7,2% vs. -25,8% i.a.), enseñanza (-4,3% vs. -4,5%), construcción (-3,4% vs. -9,1%), salud (-1,5% vs. -1,9% i.a.) y actividades inmobiliarias y empresariales (-1,4% vs. -3,3%).

Desde el Ministerio de Economía subrayaron que, con el resultado de noviembre, el Emae acumula siete meses consecutivos de crecimiento respecto al mes previo. En mayo creció 9,5% en forma intermensual, en junio 8,4%, en julio 2,2, en agosto 1,4%, en septiembre 2,3%, y en octubre 2,1%.

También si se observa la comparación interanual, mes a mes, hay una fuerte caída durante los meses más estrictos de la cuarentena. En marzo el Emae cayó 11,1% comparado con igual mes de 2019; en abril se derrumbó 25,4%; en mayo bajó 20%, en junio -11,6%, en julio -12,7%, en agosto -11,5%, en septiembre -6,2%, y en octubre -7,3%.