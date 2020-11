En la misma línea, el secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, Ariel Schale, subrayó que se registran “signos de reactivación muy claros”, al exponer esta tarde en el primer Congreso Industrial organizado por Industriales Pymes Argentinos (IPA).

Parte de ese impulso se verificó, por ejemplo, en los créditos para la compra de motocicletas de hasta $ 200.000, que lanzó recientemente el gobierno nacional. Según informó ayer el Banco Nación, esos préstamos a un plazo de 48 meses y una tasa final del 28,5%, se agotaron en las primeras 72 horas de vigencia. En total, más de 45 mil personas ingresaron desde el lunes al sistema del banco para averiguar por la línea de financiamiento.

También hay una incipiente corriente de inversión. Por ejemplo, la fabricante estadounidense de bicicletas Specialized anunció ayer que invertirá $ 500 millones en el país para comenzar a ensamblar sus productos con la expectativa de desarrollar proveedores locales y exportar al mercado regional. Se pondrá en marcha en el taller de ensamblado en el Parque Industrial de la localidad bonaerense de Garín.

Specialized es una de las principales fabricantes de bicicletas del mundo, con oficinas centrales en California en los Estados Unidos. La empresa comenzará con una primera producción de 4500 bicicletas para 18 modelos en el primer semestre; luego espera pasar a una segunda tanda de 7000 bicicletas para 23 modelos; y tiene como objetivo alcanzar una producción de 20.000 bicicletas al año en el país.

El anuncio se suma al que dio a conocer la semana pasada la empresa suiza Scott, considerada como la principal fabricante de bicicletas de Europa, que comenzará a ensamblar en la Argentina siete de sus modelos, a través de un acuerdo alcanzado con el grupo nacional La Emilia, que produce en el país las motocicletas Motomel y trabaja también para otras marcas.

La soja en alza

En cuanto a los productos argentinos de exportación, el precio de la soja registró una nueva suba en el mercado de Chicago gracias a la fuerte demanda del grano estadounidense, con lo que alcanzó un nuevo máximo de u$s 432,66 la tonelada. En Rosario, la oleaginosa se desacopló de la suba internacional y cayó $ 45 hasta los $ 28.100 la tonelada.

En el mercado local de divisas, la cotización del dólar oficial subió 17 centavos respecto al cierre de ayer, en tanto en el mercado bursátil el contado con liquidación (CCL) avanzó 0,5%, a $ 149,87. Con similar tendencia, el denominado dólar MEP operó con un incremento de 0,4%, en $ 146,53 por unidad. En sentido contrario, el blue bajó un peso, a $ 163 por unidad. En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense subió 13 centavos respecto a la víspera, en $ 80,28. La autoridad monetaria cerró la rueda con un saldo negativo de u$s 50 millones.

Las reservas brutas del Banco Central bajaron u$s 130 millones y perforaron los u$s 39.000 millones. Los activos brutos de la autoridad monetaria cedieron hasta los u$s 38.940 millones, mínimos desde principios de 2017. En el mes bajaron u$s 916 millones. Entre otras cosas, impactó la baja del 1% en el precio del oro, y del 0,4% en el yuan chino, ante el fortalecimiento del dólar a nivel global.

Bonos

El Ministerio de Economía obtuvo financiamiento por $ 210.517 millones a través de una nueva colocación de bonos en pesos, con lo que logró cubrir de manera holgada los $ 174.200 millones que debía enfrentar en vencimientos. De esta forma, para noviembre se acumuló un financiamiento neto positivo cercano a los $ 40.000 millones cuando resta aún una licitación en el mes.

Wall Street cerró con leves subas en los sectores del petróleo y el gas, tecnología y servicios al consumidor, pero con retrocesos en servicios públicos, telecomunicaciones y salud, lo que caracterizó el clima de negocios de Nueva York. El Dow Jones creció 0,2%, el S&P 500 subió 0,4% y el Nasdaq escaló 0,9%.