El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó las modificaciones introducidas por la oposición a la ley impositiva sancionada en la madrugada de ayer en la Legislatura de esa provincia y aseguró que Juntos por el Cambio "no defiende a la clase media sino a los sectores más concentrados".

En las primeras horas de ayer, y en un trámite con varias idas y vueltas, entre ambas Cámaras la Legislatura bonaerense sancionó la ley impositiva 2020 con modificaciones introducidas por la oposición en el Senado respecto del Inmobiliario Urbano y la alícuota de las actividades portuarias, entre otras.

El mandatario bonaerense aseguró que el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo había enviado originalmente a las Cámaras "no hacía más que actualizar por inflación del año pasado el mismo volumen de recaudación".

"Pero la oposición tiene mayoría absoluta en el Senado, con lo cual introdujo unilateralmente modificaciones que beneficiaron a sectores muy específicos: los operadores de cable, importadores y grandes exportadores y los que tienen las propiedades más grandes de la provincia con un descuento mayor", aseveró Kicillof.

Luego evaluó que ello "desfinancia" a la provincia y "beneficia al sector más concentrado", pero resaltó que su administración decidió aprobar la norma de todos modos porque "necesita" la ley impositiva.

El mandatario dijo que no lo sorprende la actitud de la oposición "porque, cuando fueron gobierno, trabajaron muy fuerte para el sector más concentrado y corporativo" y que, en esa línea, "ahora legislan específicamente para ese sector".

En tanto, el director de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (Arba), Cristian Girard, estimó que el proyecto finalmente votado en la Legislatura "podrá restar hasta 10.000 millones a la recaudación del año".

En ese sentido, el titular de Arba destacó que las modificaciones que introdujo la oposición le quitaron progresividad al proyecto inicial y que los cambios "no tenían que ver con la clase media sino con defender los intereses de sectores concentrados de la economía bonaerense y con beneficios adicionales para los más pudientes".

Por su parte, la ministra de Gobierno de Buenos Aires, Teresa García, aseguró que Kicillof "no va a vetar ningún artículo de la ley impositiva" sancionada en la Legislatura y cuestionó el comportamiento de Juntos por el Cambio en el trámite legislativo: "Fue muy difícil encontrar con quién hablar de la oposición. Había cuestiones internas que generaron que no podamos encontrar un interlocutor claro y definido. Desde que se fue María Eugenia Vidal, no está claro quiénes son los referentes".

También opinó el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde: "Quedó al descubierto la irresponsabilidad de Cambiemos, que privilegió la protección a los grupos económicos más concentrados a costa del recorte de recursos para la inmensa mayoría de los y las bonaerenses"

La visión opositora

El intendente de San Isidro y referente de Juntos por el Cambio, Gustavo Posse, sostuvo que la ley impositiva "no deja conforme a nadie" y aclaró que "no" quería "quedar pegado a los que votaron el incremento del 75 por ciento" en el Inmobiliario.

"Se le aplica un aumento de 75 por ciento a propiedades que le puede tocar a cualquiera, ya que llega a un universo muy grande", argumentó. Y señaló que "inicialmente era peor", ya que abarcaba a propiedades de más de 670 mil pesos de valuación fiscal y ahora abarca a las propiedades de 1,7 millones de pesos".

También la jefa de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, celebró los cambios introducidos a la normativa: "Felicitamos a nuestros diputados de la provincia de Buenos Aires que no votaron ninguna suba de impuestos, porque nosotros queremos la baja de impuestos".