Grabois, contra el "dolar soja": "¿Cuánta indignidad somos capaces de soportar?"

Grabois: "Prefiero hablar ahora y no lamentarme cuando haya saqueos"

Y fue más allá, destacó que la medida se haya lanzado “en el día de Evita para humillarnos” y disparó: “Mientras tanto se mueren de hambre los niños en Salta desmontada. Dale que va ¿Cuánta indignidad somos capaces de soportar?”.

Grabois volvió a cuestionar a la administración central después de haber encabezado las últimas semanas varias movilizaciones piqueteras en reclamo de un Salario Básico Universal y hasta haber asegurado que estaba dispuesto a "dejar la sangre en las calles" para luchar por los más necesitados.

Embed A los que les interesa el tema de la lucha de clases, aprendan de los mejores. Esta clase lucha y gana... y en el día de Evita para humillarnos. Mientras tanto se nos mueren de hambre los niños en Salta desmontada. Dale que va ¿Cuánta indignidad somos capaces de soportar? pic.twitter.com/XFKFE8p1PD — Juan Grabois (@JuanGrabois) July 27, 2022

En las últimas semanas, Grabois, muy cercano al Papa Francisco, inició una escalada contra el gobierno nacional e inclusive hizo anuncios agoreros sobre las reacciones que pueden acarrear las medidas de la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis.

"Es lo que pienso. Prefiero decirlo ahora y no lamentarme cuando empiecen los saqueos", dijo en C5N, al advertir sobre la posibilidad de que haya un estallido social en "semanas o meses" si se sigue profundizando la crisis económica.

En esa línea, el dirigente piquetero redobló la apuesta y aclaró que "los gobiernos que se fueron indecorosamente fue con estallidos sociales". Además, consideró que para que la Argentina tenga "estabilidad económica tiene que haber estabilidad política y para eso tiene que haber estabilidad social".

Al referirse a los posibles saqueos, afirmó que "es un escenario obvio" si continúan creciendo los niveles de pobreza e indigencia. "El deterioro del poder adquisitivo del tipo de la clase media y baja lo está llevando a la pauperización absoluta", reflexionó.

"No hay forma de que haya estabilidad política y económica si no hay estabilidad social y no hay forma de que haya estabilidad social con estos niveles crecientes de pobreza y la falta de reacción con medidas sociales por parte del gobierno", argumentó.