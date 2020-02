Jornada gris para las acciones pero alentadora para las tasas

Una de cal y una de arena para el mercado. El indicador S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó ayer 3,17 por ciento tras la mala recepción del discurso del ministro de Economía, Martín Guzmán, el miércoles en el Congreso y del anuncio de China de más de 15.000 nuevos casos de coronavirus, que derivó en caídas generalizadas de acciones y bonos. Todo esto hizo que el riesgo país saltara un 4,8 por ciento y se situara en 2.055 puntos básicos.

En cambio, los datos de la inflación, que mostraron una desaceleración de los precios en enero, incentivaron a una baja de las tasas. El Banco Central dispuso ayer una reducción del límite inferior de la tasa de interés de Leliq de 4 puntos, pasando de 48 por ciento a 44 por ciento en términos nominales anuales.

Con esta reducción, la tasa de referencia en términos efectivos se ubica en 54 por ciento anual.

Por otra parte, se trata de la tasa de política monetaria más baja desde el 14 de febrero de 2019, cuando la licitación diaria para las Leliq había sido de 43,93 por ciento, durante el período de flotación del dólar entre "bandas" dispuesto por la gestión de Guido Sandleris.

Cambio de tendencia

Luego de una recuperación parcial el miércoles de los bonos en dólares y en pesos tras el anuncio de reperfilamiento del AF20, la jornada de ayer fue negativa para los papeles argentinos. "Los bonos en dólares tuvieron una complicada jornada operando muy ofrecidos y con bajas entre u$s 1,3 y u$s 1,7 en promedio para toda la curva", apuntó el Grupo SBS sobre la renta fija en moneda extranjera, mientras que para los títulos en pesos detalló que "operaron ofrecidos para cerrar con bajas entre 2 por ciento y 9 por ciento en promedio tanto para el tramo CER como el floater". En cuanto a la renta variable, todas las acciones del panel líder del índice bursátil porteño, a excepción de Ternium, que subió 0,65 por ciento, cayeron en su valor durante la jornada.

En tanto, Wall Street cerró con sus tres indicadores principales en rojo en una jornada en la que el repunte de muertes y afectados por el coronavirus en China sufrió un ascenso notable, lo que afectó negativamente al panel de acciones neoyorquino.

Al cierre de la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones de Industriales perdió 127.84 puntos o un 0,1 por ciento hasta los 29.423,34 enteros, mientras que el selectivo S&P 500 reculó un 0,16 por ciento o 5,51 puntos y se situó en los 3.373,94.

Dólar

El dólar, en tanto, cerró ayer a un valor de $ 63,65 promedio para la venta al público, con una suba de apenas tres centavos respecto de anteayer, mientras que en el segmento mayorista la divisa avanzó 16 centavos y finalizó a $ 61,39. Así, el dólar con el recargo de 30 por ciento culminó la rueda en un valor final de $ 82,75. El billete norteamericano cerró sin cambios en el Banco Nación a $ 63,25 para la venta y a $ 58,30 para la compra, lo que significó que en lo que va del año el billete se movió solo $ 0,25 en esta entidad. En las casas de cambio rosarinas, la divisa cotizó ayer $ 63,50 para la venta.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL), se vendía a $ 83,44, con un avance de 0,17 por ciento respecto de anteayer; y el dólar MEP cotizaba a $ 81,93, lo que marcaba una suba de 0,42 por ciento a su valor del miércoles.

El volumen operado en el segmento contado fue de u$s 184 millones, un 7 por ciento menos que ayer, con u$s 92 millones registrados en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE). Por último, se operaron u$s 329 millones en el Mercado de Futuros de Rosario, Rofex, de los cuales los plazos más cortos concentraron poco más del 45 por ciento del volumen operado y, para los meses de febrero y marzo, terminaron operándose a $ 62,85 y $ 65,99, con tasas de 58,11 por ciento y 58,20 por ciento respectivamente.

Badlar

Por otra parte, el Ministerio de Economía de la Nación dispuso ampliar la emisión de Letras del Tesoro en Pesos Badlar Privada más 200 puntos básicos, con vencimiento el próximo 3 de abril, lanzadas originalmente a fines de diciembre, por un monto de hasta $ 6.000 millones.

La medida se adoptó "en el marco de una estrategia financiera integral y del programa financiero para el corriente año", indicó la resolución.

En forma simultánea se dispuso reimputar a las autorizaciones presupuestarias del corriente ejercicio el monto emitido y no colocado de las Letras del Tesoro en Pesos Badlar Privada más 200 puntos básicos con vencimiento 3 de abril, por $ 593 millones.

Mínimo récord del real frente al dólar

La devaluación del real frente al dólar, que en lo que va de febrero fue superior a 8 por ciento, llegó ayer a un nivel histórico de 4,38, ante el cual intervino el Banco Central de Brasil para bajarlo. En las casas de cambio rosarinas, la cotización de la moneda brasilera para la venta se sintió ayer al caer abruptamente de un promedio de 18 pesos que se venía comercializando a 15,40. “Vamos a invertir, consumir más y al mismo tiempo, tener un cambio un poquito más alto, lo que es bueno para todo el mundo, expresó el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, intentando explicar la devaluación. El dólar esta semana batió récords históricos desde que en 1994 se implementó el Plan Real, que creó la actual moneda brasileña.