Javkin: "El Frente Progresista cambia o se termina"

El concejal Pablo Javkin confirmó que será candidato a intendente en la interna del oficialismo, pero tuvo críticas hacia el socialismo: "El Frente Progresista (FPCyS) tiene que cambiar. O cambia, o termina. A veces, el socialismo tiene la tendencia a cerrarse sobre sí mismo". También acusó al gobierno nacional de "soberbio" y apuntó contra sus políticas.

"El Frente Progresista tiene que cambiar. O cambia, o termina. Acá hay visiones diferentes. A veces, el socialismo tiene la tendencia a cerrarse sobre sí mismo. Y entonces es probable que tenga sus propios candidatos a intendente, puramente socialistas. Y me tocará pelear por un frente más amplio, que tenga ideas nuevas, que no se cierre ni construya desde el poder", afirmó.

En ese contexto, mensuró el edil que tendrá "una oportunidad mayor, porque Rosario va para adelante: hay cambios que son pérdidas, pero no quiero más de lo mismo".

Javkin también cruzó con dureza a Cambiemos: "El gobierno nacional no hace ni la obra del Monumento a la Bandera. Y lo que está haciendo, lo hace mal. Y vienen los ministros a retar a los rosarinos", dijo en relación a las últimas críticas de Guillermo Dietrich.

"El kirchnerismo fue un muy mal gobierno para Rosario y los rosarinos, pero este gobierno nacional no resuelve nada. Hay mucha soberbia, se creen que resuelven las cosas sólo con comunicación. La cosa no arranca", se plantó el dirigente de Creo, nueva agrupación política distrital.

"Este era el gobierno de la no política y la no ideología, pero el recorte que plantean es en asignaciones familiares y para que los matrimonios no puedan hacer deducción de Ganancias por hijo. Menos mal que no tenían ideología...", asestó.

Sobre el escenario político, que suele marcar escenarios polarizados entre el macrismo y el kirchnerismo, Javkin apuntó: "La grieta no le arregla problemas a nadie, y los problemas no se están arreglando. El financiamiento ilegal de la política, tampoco. Los que se peleaban entre ellos, terminan siendo parecidos".