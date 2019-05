Italia y Argentina aceitan lazos productivos

El Consulado General de Italia en Rosario presentó "Made with Italy", un proyecto que busca afirmar la unión entre ambas naciones, ligadas históricamente, y que tiene como premisa "hacer en conjunto". Se trata de un concepto dinámico y moderno, que deja atrás al "Made in" para mostrar que tanto Argentina como Italia continuamente establecen intercambios no sólo culturales, sino también productivos y económicos que están en alza.

En este caso el debut de la iniciativa fue junto a la firma textil rosarina Melocotón, que recientemente adquirió maquinaria italiana para producir de manera local.

La sociedad que representa el "Made with" es la combinación de la materia prima y mano de obra local y nacional con maquinaria y tecnología de punta proveniente de Italia: en este caso, Melocotón adquirió una maquina de corte de última tecnología, de la firma Morgan Tecnica, que trabaja en la industria de la moda a nivel mundial.

Según datos del Consulado de Italia, el año pasado el 60 por ciento de las exportaciones italianas a la Argentina fueron de maquinarias industriales y adquiridas por pymes. "La idea de Made with Italy visibiliza un fenómeno presente en la región, las pequeñas y medianas empresas argentinas necesitan de nuevas tecnologías para crecer, y a su vez Italia es uno de los grandes productores de maquinaria industrial en esa escala", explicó el Cónsul General Martín Brook.

Por su parte, Andrea y Federico Garrone, fundadores hace 35 años de Melocotón, indicaron que la maquinaria italiana adquirida no sólo optimiza su producción, sino que les abre puertas para competir a escala internacional. "Trajimos una maquina que corta con gran nivel de precisión y que perfecciona la confección de las prendas, ahorrar en tela y reducir el margen de error. Las empresas más importantes de Europa, como el grupo Inditex o Calzedonia tienen la misma tecnología", explicó Federico Garrone. Además, Andrea indicó que la máquina adquirida "corta en un día lo que nosotros hacíamos en diez, lo que triplica la producción en un mes. Y todo esto posible a la capacitación que le dimos a nuestros empleados, el robot no implicó reducción de personal, es más, esperamos que con esta nueva máquina de corte la planta crezca, pensando sobre todo en ampliar los horizontes al Mercosur".

De esta manera, "Made with Italy" se posiciona como una nueva opción en la forma de relacionarse entre Argentina e Italia. "Estamos a disposición de todos los emprendedores y empresarios locales para que mejoren su producción, gracias a la tecnología y productos que ofrece el mercado italiano en materia de tecnología e innovación", detalló Brook.

Para profundizar el vinculo comercial y económico, dentro de los objetivos del Consulado se encuentra la promoción de emprendedores y empresas locales, y todos los interesados en generar vínculos comerciales pueden concurrir al Consulado de Italia en Rosario o la Cámara de Comercio Italiana. Entre las celebraciones de esta iniciativa comercial llamada "Made with Italy" se llevó a cabo un desfile de moda en el Consulado de Italia (Montevideo 2182) co-organizado por dicha institución y por la firma Melocotón, con la presencia de autoridades, empresarios y personalidades de la moda local.