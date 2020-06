Uno de los allanamientos llevados a cabo por la ex PDI.

Una importante sociedad de bolsa quedó bajo la lupa de la Justicia a partir de una denuncia por un fraude financiero estimado en 17 millones de pesos a un transportista que trabaja en la zona de San Lorenzo. En los allanamientos realizados esta mañana se secuestró documentación de valor y se demoró a una persona por tenencia de arma de guerra. Además, la Comisión Nacional de Valores (CNV) también presentó una denuncia penal contra la sociedad investigada, ya que es la entidad que supervisa los movimientos del mercado de capitales. No obstante, el denunciante solicitó que se investigue a la CNV para saber si hubo "acción u omisión" mientras se llevó acabo el fraude financiero.

Se trata de una sociedad de bolsa de mercado de capitales que figura bajo el nombre de Agente de Liquidación y compensación (ALyC) a cargo de Guardati - Torti S. A., cuyos integrantes fueron denunciados en mayo pasado por un faltante de 17 millones de pesos que un damnificado había depositado en la sociedad de bolsa y no le fueron devueltos.

Todo comenzó en diciembre pasado, cuando Germán Darío D. fue a retirar un cheque por el valor de la suma que había acordado tras depositar "11 millones de pesos con cheques de terceros" en la sociedad ALyC y esos comprobantes no tenían fondos. "Ordenó una caución, ese pedido no se lo realizaron y cuando fue a mirar el movimiento de la cuenta, se encontró con que los 17 millones de pesos que había invertido en total ya no estaban", precisó a La Capital Paul Krupnik, representante legal del damnificado.

La operatoria era muy sencilla. El inversor depositaba el dinero y a la semana cobraba con los intereses correspondientes que había acordado con la sociedad de bolsa. "No había ninguna autorización para mover fondos porque el agente de bolsa, salvo que cuente con un poder especial con instrucción precisa, no puede manipular fondos", apuntó.

El corolario de esta maniobra denunciada por el damnificado ocurrió en los últimos días de diciembre, cuando, de acuerdo a la denuncia, le prometieron que le iban a devolver el dinero invertido por medio de un cheque a 30 días, el cual no tenía fondos.

"El delito está en toda la maniobra cuando, en realidad, no tienen potestad para manejar fondos líquidos de una cuenta y tampoco podían otorgar cheques, ya que venían defaulteando. Es decir, sacaban fondos de esta sociedad para cubrir el desfalco que venían haciendo en el negocio del correacopio de cereales", abundó Krupnik.

Por lo pronto, la defensa le anticipó a La Capital que pedirán examinar cada una de las computadoras y celulares hallados en los allanamientos para saber cuál fue el destino de semejante cantidad de dinero y, en consecuencia, se pedirán las detenciones correspondientes a partir del delito cometido.

También se pedirán informes a la Comisión Nacional de Valores (CNV) al entender que las cuentas comitentes "están dentro de la Comisión Nacional de Valores, que es la que fiscaliza y cobra un porcentaje por esa tarea dentro del mercado de capitales".

La investigación está encabezada por los fiscales de Investigación y Juicio, Mariano Ríos, y de Delitos Financieros, David Carizza, quien esta mañana ordenó allanamientos en con resultados positivos en avenida Madres de Plaza de Mayo al 3000, Jujuy al 1300, Salta al 1100, 9 de Julio al 65 y Tucumán al 700, en la Localidad de Funes.

En el operativo se secuestró documentación de interés y dispositivos de almacenamiento electrónico para pericias y hubo un demorado en Salta al 1100 por tenencia de arma, al hallar un arma 9 milímetros.