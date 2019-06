Interés de China por las reservas nacionales

Una delegación integrada por empresarios chinos mantuvo reuniones con autoridades del gobierno de Jujuy y representantes de las empresas productoras de carbonato de litio, en el noroeste provincial, con el interés puesto en iniciar relaciones comerciales.

Desde la comitiva, conformada por funcionarios de la provincia de Guizhou —con la que Jujuy se encuentra hermanada— y ejecutivos de la empresa Guizhou Anda Technology Energy Co. Ltd., se puso en valor que "es casi segura la inversión en el futuro".

El arribo a Jujuy tuvo como fin "tomar contacto con las empresas dedicadas a la fabricación de carbonato de litio, que es el principal material de consumo de la empresa", según señaló el presidente de la Corporación Anda Technology Energy CO. LTD, Li Zhong, luego de una reunión encabezada esta mañana por el vicegobernador de Jujuy, Carlos Haquim.

El empresario chino dijo que "Jujuy está ubicada en el mejor lugar del triángulo del litio, una zona estratégica de extracción" e hizo eco de una charla previa con empresarios a partir de la cual, y sumado a la "seguridad jurídica" que existe en la provincia, "es casi segura la inversión en el futuro".

Guizhou Anda Energy Technology Co. Ltd. se dedica a la fabricación de material de cátodo de fosfato de litio y hierro, para la fabricación de baterías de litio para los vehículos de movilidad eléctrica, fue fundada en 1996 y tiene su sede en Guiyang, China.

La delegación oriental estuvo integrada por la secretaria del Comité Político y Directora de la Cámara de Comercio de la provincia de Guizhou, Ji Hong; la vicedirectora del Departamento de Inversión Extranjera y Cooperación Económica de la Cámara de Comercio de la provincia de Guizhou, Zhang Quan; y el director de la Oficina de Comercio de la ciudad de Anshun, Li Meng, entre otros funcionarios. También se encontraron el gerente general de Southwest Mineral Group Co. LTD, Huang Jiping; Xu Yuting, consultora económica la provincia de Guizhou; y los gerente, vicegerente y secretario gerente de Ada Technology Energy CO. LTD., Liu Jiambo, Li Zhong y Liu Jiacheng.