Industriales elevaron reclamos a funcionario nacional

Los industriales santafesinos entregaron un informe sobre la crítica situación que vive el sector al

Secretario de Industria de la Nación, Fernando Grasso.

En el marco de una visita que realizó a Rosario, el Secretario de Industria fue recibido en la sede de la Asociación Industriales Metalúrgicos (AIM) por una nutrida representación de dirigentes pyme.

En el encuentro, los empresarios expresaron nuevamente las urgencias del sector industrial, ante las que se disculpó el funcionario nacional.

Roberto Lenzi, titular de la institución anfitriona, entregó el último informe elaborado por AIM con datos de la alarmante caída del sector metalúrgico y abrió la reunión. “Reconocemos que siempre fuimos atendidos por los ministros, pero nunca nos escucharon para corregir los errores”, advirtió.

Luego los dirigentes empresariales hicieron un repaso de los problemas. Desde Fisfe y las entidades gremiales empresarias de la región se advirtió: “No tenemos financiamiento, hay tasas disparatadas, inflación, sale caro exportar, sale caro producir, no hay mercado interno. Son todas señales de una política anti industrial”.

Grasso respondió: “Tal como les dije cuando vine al almuerzo que organizaron por el Día de la Industria, la realidad es que equivocamos el camino. Hubo una apuesta por una política monetaria que fracasó, estancó la actividad, subió las tasas y lastimó el mercado interno. Eso se vio en el resultado electoral. Por eso, el propio presidente hizo una autocrítica y está anunciando ahora todo lo que hará en caso de ser reelecto. Hasta que no se disipe la incertidumbre electoral, no creo que haya mejor escenario”.

Durante la celebración por el Día de la Industria el secretario de Industria de la Nación, en representación del gobierno nacional, ya había realizado un mea culpa. “Sería necio negar que el contexto macroeconómico no ha sido bueno, y no tenemos que ponernos colorados. Es verdad que Argentina hace décadas que viene cerrada y en estos cuatro años no pudimos resolver los problemas estructurales. Hubo errores que no nos permitieron acompañar las transformaciones de fondo que nos propusimos”, dijo en ese momento.

En ese marco, el presidente de AIM explicó: “Hemos armado este evento, lo cual no implica un festejo, sino un almuerzo de camaradería para aunar las industrias productivas de Santa Fe que hoy no están pasando el mejor momento. De todos modos, sí es un momento para encuentros, para fortalecernos entre nosotros y juntar la necesidades que requiere el sector a través de la Asociación de Industriales Metalúrgicos”.

El presidente de Fisfe, Víctor Sarmiento recordó que “hace más de un año” que el sector viene cayendo y por eso apuntó a “redoblar esfuerzos para seguir teniendo abiertas las puertas en muchas de nuestras pymes”.

“A nivel provincial, tenemos 330 empresas con Procedimiento de Crisis, 7 mil puestos de trabajo menos en el sector”, resumió el dirigente empresarial durante el almuerzo aniversario.

OUM paga bono

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) informó que se acordó con las cámaras del sector el pago en tres cuotas del bono de 5 mil pesos establecido por el gobierno nacional. La primera cuota de 2 mil pesos se abonará con los sueldos de octubre; la segunda en noviembre, y la última cuota de 1 mil pesos en diciembre. Por otra parte, el gremio Sutracovi, que representa a los trabajadores de peaje, logró firman primer convenio colectivo de trabajo en el país para el sector con Vial Fe, concesionaria de la Autopista Rosario-Santa Fe.