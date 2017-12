Indec: la jefa de la EPH se fue porque sufrió objeciones

La ex directora de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), Cynthia Pok, admitió que su reciente renuncia al Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) obedeció a "cuestionamientos" sobre mediciones de desocupación en San Juan y aseguró que la normalización del organismo "es un proceso todavía en curso".

Pok expresó que resulta inaceptable que se planteen "objeciones técnicas cuando los datos no son convenientes o no dan como los responsables políticos desearían".En declaraciones a la agencia de noticias de la Central de Trabajadores (CTA), la socióloga sostuvo que los cuestionamientos técnicos a su labor "son procedimientos que no se pueden aceptar, bajo ningún concepto".

Pok, secretaria de Formación de la CTA, admitió que la normalización del Indec "es un proceso todavía en curso" y sostuvo que "este hecho no habilita a cuestionamientos de resultados específicos, como por ejemplo los de San Juan, que merecieron una demanda explícita de las autoridades provinciales".

Al confirmar la queja de las autoridades de San Juan, sostuvo que esa provincia "ha sido objeto de asistencia para mejorar sus procedimientos, pero no se han objetado sus resultados como finalmente ha salido publicado en el correspondiente informe".