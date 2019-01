Incertidumbre en dos plantas de Deutz Agco

Más de un centenar de empleados de las fábricas de tractores y motores que Deutz Agco SA posee en las localidades bonaerenses de General Rodríguez y Haedo viven horas de incertidumbre ante versiones de cierre de ambas plantas. El gremio que los representa, Smata, demanda sin éxito desde hace 15 días una intervención del Ministerio de Trabajo, para que la firma ratifique o desmienta tales rumores.

En medios bonaerenses y por redes sociales trascendió en los últimos días y ayer con mayor intensidad que las dos fábricas cerrarían en distintos plazos: algunos hablaban que cese de la fábrica de Haedo se produciría el 31 de enero y que la de General Rodríguez se produciría entre abril y mayo de este año, ante la fuerte caída de las ventas en el sector de maquinarias y los altos costos financieros y elevados impuestos.

Paralelamente, Info Cielo difundió ayer un comunicado donde la empresa desmiente el cierre de la fábrica de General Rodríguez, pero nada dice de la de Haedo.

Para Ricardo De Simone, secretario gremial de Smata, la versión "es un operativo de prensa con la intención de generar malestar. No hay información concreta y por eso no tomamos ninguna medida. Lamentablemente la Secretaría de Trabajo funciona mal: hace quince días que pedimos una audiencia y no tenemos respuesta".

El dirigente reconoció que el sector atraviesa un "momento complicado, lo tenemos bien claro, especialmente en la parte de venta de tractores". También confirmó que desde hace tiempo que en ambas plantas hay retiros voluntarios y suspensiones, entre otras medidas de ajuste que vienen aplicando las empresas.

Deutz Agco tiene unos 50 empleados en Haedo y cerca de 120 en General Rodríguez.