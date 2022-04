Imputan a 17 directivos de Vicentin y Renova por una nueva denuncia

La Fiscalía de Delitos Complejos de Rosario imputó a 17 directivos de Vicentin y Renova por administración fraudulenta en perjuicio de la empresa cerealera Commodities, en el marco de una investigación sobre el destino de los granos que la firma entregó en 2019 a la compañía propiedad del holding agroexportador de Avellaneda y la multinacional Viterra (ex Glencore) .

En la audiencia que se está realizando en estos momentos en el Centro de Justicia Penal, el fiscal Sebastián Narvaja realizó la imputación contra los 15 directivos de Vicentin y sumó a dos ejecutivos de Renova que en su momento no habían sido imputados, como Sergio Grancberg y Daniel Pájaro y aunque estaba previsto que la misma solicitud recayera sobre Diejo Mejuto no se efectuó porque el mismo no estuvo presente.