Impuesto a las Ganancias: el gobierno oficializó al suba del mínimo no imponible

Esta actualización comenzará a regir "para las remuneraciones o haberes brutos mensuales devengados a partir del 1° de noviembre de 2022, inclusive".

Por otra parte, el DNU aclara en su artículo dos que “los sujetos cuya remuneración y/o haber bruto supere la suma equivalente a 330.000 pesos mensuales, pero no exceda de 431.988 pesos mensuales, inclusive, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) será la encargada de establecer el monto deducible adicional pertinente”.

"Acabamos de elevar el decreto que sube el piso del mínimo no imponible de Ganancias; quien cobra hasta 330 mil [pesos] a partir del mes que viene no va a pagar impuestos a las Ganancias pero además, con una escala descendente del impuesto hasta los $ 431 mil, para que no pase que aquel que gane $330 mil no pague Ganancias y el que paga $331 pague", explicó Massa al dar a conocer la medida.

Asimismo, explicó que, de esa manera, se evita "que casi 380 mil trabajadores argentinos que, cuando hacen una hora extra, cobran un viático, trabajan un fin de semana y cobran doble, no terminan perdiendo lo que ganaron con su trabajo".