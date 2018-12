Importadores con balance negativo

El presidente de la Cámara de Importadores de la República Argentina (Cira), Rubén García, señaló que la actividad "cayó muchísimo" este año, entre el 28% y 30% y si se tiene en cuenta que la mayoría de lo que ingresa al país es destinado a la industria y la producción "el balance no es bueno", dijo.

El dirigente recordó que las pymes, la gran mayoría de las empresas que conforman Cira, "no escapan a la realidad actual, en la cual el mercado interno no existe", y cuestionó "la carga impositiva que el Estado le impone al sector productivo" que atenta contra su competitividad y la falta de crédito. "No existe el financiamiento y con una tasa que como piso es del 60% la gente saca el dinero de la producción y lo pone en la bicicleta financiera", detalló.

Por eso se refirió a las contradicciones del gobierno de Cambiemos. "Se explicitó en campaña un sistema de gobierno que en la práctica hoy no está. Tenemos retenciones de 3 o 4 dólares con lo cual en lugar de tener un dólar de $38 o $39 tenemos uno de $30", dijo y pidió "previsibilidad". A su juicio, "la inversión no existe porque la gente ha perdido la confianza", sentenció García.