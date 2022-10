"Hoy hay más financiamiento para proyectos de inversión"

“El mercado de capitales es como el sol, siempre está y siempre está dispuesto este a financiar pymes”, señaló Rosana Montarcé, gerenta de Mercado de Capitales de la SGR Garantizar, al tiempo que resaltó que a pesar de los sobresaltos económicos de la segunda mitad del año las pymes, y especialmente las industrias, continúan saliendo a buscar financiamiento y se animan a la emisión de una ON simple como un instrumento para alcanzar sus objetivos.

La clave es que las pymes van conociendo más en profundidad el mercado de capitales y se animan. “Le van perdiendo el miedo. Hoy por suerte tenemos no sólo el caballito de batalla y el instrumento más conocido, que es el cheque de pago diferido, sino también tenemos algún otro instrumento que permite hacer inversiones. Una pyme ya no tiene que pensar en el corto plazo, no tiene que pensar solamente en la inmediatez del financiamiento sino también que cuando se trata de alguna inversión también puede financiarse el mercado de capitales”, apuntó Montarcé.