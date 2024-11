Hidrovía: usuarios buscan meter mano en el pliego antes que el gobierno cierre la puerta

Será un cierre de año agitado y apretado en fechas para lograr tallar en la letra fina del texto, algo que hasta ahora no lograron los usuarios y jugadores de peso de la cadena agroexportadora para hacer más competitiva la hidrovía. Después de desconfiar de los tiempos del gobierno que juraba que “antes de fin de año habría anuncios”, todo se aceleró de manera imprevisible .

Hidrovía, la decisión final

Según comentaron fuentes que participaron del tour, el funcionario no dio precisiones de la licitación -quizás sí en privado a algunas autoridades y dirigentes de peso-, pero entregó señales de lo que vendría. Dijo que la idea central era mantener lo que está y después estudiar un mayor calado en unos años. Y aclaró que no venían a romper todo. El que avisa no traiciona.