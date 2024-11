Hidrovía: un diputado denunció que el pliego de licitación es "un traje a medida"

Además, ató este tema a una “continuidad de connivencias que se han dado por parte del Poder Ejecutivo”, entre los que mencionó “la inclinación de la cancha con los impuestos al tabaco o con algunos sectores asociados al juego”.

"No leo el futuro, solamente leí el pliego: no va a haber oferentes alternativos que estén en condiciones de participar competitivamente. Esto viola algunos de los principios más básicos del derecho administrativo como el criterio de razonabilidad y de transparencia. No se ha cumplido nada de todo eso y le estamos por dar por 30 ó 60 años, de una manera dirigida y vaya a saber con qué connivencia, el contrato más abultado a la empresa que está hoy en día ejerciendo ese servicio”, alertó.

La semana pasada, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anunció el llamado a licitación de la hidrovía con un contrato a 30 años. De esta manera, la Vía Navegable Troncal volverá a ser de concesión privada, a riesgo empresario.