Herramientas para desarrollar los negocios en internet

La presencia on line es clave para el desarrollo de los negocios. Es por eso que profundizando su compromiso de ayudar a las pymes argentinas a hacer crecer y desarrollar sus negocios, Google presentó hace poco tiempo dos nuevas herramientas orientadas a contribuir y mejorar su presencia en la web: la aplicación de Google Mi Negocio y Campañas Inteligentes.

Hoy los consumidores son cada vez más activos, curiosos y exigentes y esperan poder encontrar y contactar a los negocios de forma fácil e inmediata. En este contexto, es fundamental que las pymes puedan aprovechar el potencial de digital para llegar a ellos en el momento y lugar justos, con mayor eficiencia y eficacia. Para ello, Google desarrolló estas dos soluciones con el objetivo de que cualquier negocio, sin importar su tamaño, presupuesto o conocimiento tecnológico pueda gestionar su presencia on line e incursionar en el mundo de la publicidad digital.

Estar en la web es muy importante pero no es suficiente. Las pymes necesitan tener una presencia activa. Según un estudio realizado por Provokers para Google, el 88 por ciento de los argentinos investiga on line antes de elegir un negocio que desean visitar o contactar. En especial, las reseñas son un factor fundamental para los usuarios: el 71 por ciento de los argentinos las lee para decidirse entre dos o más negocios, y 1 de cada 2 argentinos confía en las reseñas on line tanto como en las recomendaciones personales. Por otro lado, aquellos negocios que se destacan publicando promociones y fotos y que responden a las reseñas y preguntas de los usuarios tienen 10 veces más posibilidades de ser visitados o contactados y 5 veces más posibilidades de ser considerados para la compra.

Google Mi Negocio es la herramienta gratuita que permite a las pymes y los emprendedores aparecer en el buscador y en el mapa de Google. A partir de ahora, Google Mi Negocio contará con una nueva app, disponible para dispositivos Android y iOS, con el objetivo de que las pymes puedan mantener actualizado su perfil, interactuar con sus clientes y seguir los resultados de sus negocios en tiempo real.

A través de la aplicación, los negocios pueden contactarse con sus clientes respondiendo sus mensajes y reseñas; publicar novedades y compartir fotos con los nuevos filtros de imagen y monitorear los resultados de sus negocios, ya sean visitas al sitio web, llamadas realizadas o solicitud de instrucciones para llegar al local. Todo esto en tiempo real y desde sus dispositivos móviles.

Por otra parte, una vez que las pymes han logrado establecer una presencia activa en la web, es el momento de posicionarse y atraer nuevos clientes. Sin embargo, 40 por ciento de las pymes argentinas no invierte en publicidad digital porque no sabe cómo hacerlo. Campañas Inteligentes fue creada para simplificar radicalmente la experiencia publicitaria para las pymes y emprendedores y ayudarlos a tener éxito sin necesidad de ser expertos en publicidad.

Campañas Inteligentes pone a disposición de las pequeñas y medianas empresas todo el potencial de machine learning para automatizar la creación de sus anuncios y alcanzar sus resultados de negocios eficientizando esfuerzos y recursos.

¿Cómo funciona? Para crear una campaña, las pymes sólo tienen que indicar cuál es su objetivo: recibir más llamadas, recibir más visitas o incrementar las ventas. A continuación, deben indicar la categoría del negocio, la zona geográfica en donde quieren promocionar sus productos/servicios y el texto del anuncio. Como último paso, deben definir un presupuesto. Luego, la tecnología de machine learning se encarga de alcanzar los mejores resultados con el presupuesto asignado.