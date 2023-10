Heritas: ciencia rosarina que sale a conquistar el mercado mexicano

“A Héritas la fundamos en el año 2015 y en 2016 ya estaba operativa, tenemos unos años de recorrido y toda esa primera parte de desarrollo nos enfocamos mucho en lo que era al paciente", dijo. "Somos una empresa de medicina de precisión que hace diagnóstico para enfermedades genéticas complejas y enfocamos todos nuestros cañones ahí, para poder ofrecerle al paciente respuestas que no tenía y, sobre todo, que era muy difícil de conseguir en Argentina”, detalló.

En ese recorrido, desde 2017 Héritas cuenta con varios productos en el mercado de los cuales uno de ellos es muy exitoso. Se trata del test neonatal no invasivo. “Hoy estamos en proceso para que llegue a toda América latina", relató el científico y dijo que en Argentina "tuvo muy buena aceptación y es un producto muy exitoso porque le permite a la embarazada tener una seguridad de que su embarazo va bien”.

Después de todo ese recorrido también se enfocaron en ayudar a pacientes con enfermedades complejas, como el cáncer. Pero cuando llegó la pandemia revisaron sus planes. “Nos pusimos a ve a quien todavía no estábamos ayudando y quiénes eran esas personas y vimos que eran todas las que no estaban presentando una enfermedad ya pero pueden desarrollar enfermedades crónicas a futuro", reseñó Vázquez e hizo referencia a enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, presión o enfermedades autoinmunes. "Todas enfermedades que se van desarrollando con el tiempo, medias silentes al principio, en donde la genética tiene mucho que ver con la predisposición pero también los hábitos son los que las disparan", agregó.

"Esa gente hoy no se siente enferma, pero dentro de 10 o 20 años puede tener esa enfermedad crónica porque su predisposición que no la conocía y malos hábitos lo llevaron a eso”, reseñó.

De este modo, en Héritas desarrollaron un producto pensando en prevención, ya no para quien venía con una enfermedad declarada sino para todos los que potencialmente podían llegar ahí en el futuro. “Empezamos a desarrollar un producto que se llama Rewell, lo lanzamos en octubre de 2022 y ya está en el mercado", dijo y explicó que apuntan a la gente que hoy se siente bien, pero no conoce sus predisposiciones genéticas y sabe que la combinación con malos hábitos pueden derivar en algo indeseable en 10 o 15 años.

"Hoy podemos decir que tenemos una cartera de productos que cubre todo lo que queríamos ayudando no solo al paciente sino ayudando a todas las personas que potencialmente podrían estar en ese lugar en el futuro”, agregó Vázquez.

stand-endeavor.jpg

¿Cómo se puede hoy acceder a estos productos?

Toda la cartera de productos que va destinada a pacientes por suerte hoy el mercado argentino entendió que es una necesidad y muchas veces es cubierto por las obras sociales, prepagas, seguros sociales, especialmente en cáncer hereditario, los tes prenatal no invasivos para embarazadas, enfermedades complejas pediátricas que son genéticas. Vemos que cada vez se amplia más. La parte de prevención va a tener otro recorrido seguramente, hoy es directo a consumidor. Podes entrar a una página web y lo comprás. Lo hacés porque tenés una motivación personal de cambiar tus hábitos, mejorar y que tus predisposiciones genéticas no choquen con malos hábitos y en el futuro puedas no desarrollar una enfermedad. Es un tema interesante cómo se va a desarrollar a futuro. Especialmente para todos los seguros de salud ya que es interesante si alguien tenía cierta predisposición genética y adopta buenos hábitos. Por allí podría significar algún tipo de descuento para esa persona de parte de la obra social o la prepaga. Sería como que se juntan puntos a favor. Cuanto tiempo puede faltar para eso no lo sabemos. Primero tenemos que demostrar que nuestro producto funciona bien y que la gente hace cambios de hábitos y mejora su vida. Después se verá que hacen los seguros de salud.

¿Cuáles son las nuevas líneas de investigación que están abordando?

Nuestro punto principal ahora es seguir con este producto que lanzamos hace muy poquito que se llama Rewell. Es un recorrido largo. Pensemos que esto que lanzamos hace un año es el inicio. Una metáfora sería como cuando salió el iPhone 1 y ahora vamos por el 15, que va mejorando. Hay mucho para hacer por ahí. Pensamos a nuestro producto Rewell como una especie de ecosistema, hoy es un programa en donde vos tenés tus resultados genéticos y coaching de hábitos saludables que te van a guiar en que la genética no choque con tus hábitos. Luego hay muchas cosas que podés ir agregando a eso. Que se transforme en el centro de todo lo relacionado con tu bienestar y prevención. Hay muchas cosas que le vamos a ir agregando. Es sorpresa. Nuestro sueño es que en un solo lugar vayas agregando todo lo relacionado a prevención. Vamos avanzar en esa dirección y toda nuestra investigación y desarrollo está puesta en ese foco.

Además de Argentina ¿Cuáles serían los otros mercados en los que se están enfocando?

Hoy con nuestros productos de diagnóstico, por ejemplo, además de Argentina estamos en Paraguay y en Panamá. Esos mercados fueron con un concepto más chico, y estamos apuntado a México para el 2024. También con la llegada de nuestro producto de prevención. En México ya tenemos firmamos algunos acuerdos para empezar a trabajar el desembarco el año próximo.