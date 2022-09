Heller: "El proyecto de presupuesto para 2023 no es un programa de ajuste"

El legislador repasó la evolución de las principales partidas de la ley de leyes, analizó el contexto económico dentro del cual se construyeron sus proyecciones y objetivos, y subrayó que, si se cumplen las previsiones,el año próximo será el tercero consecutivo con crecimiento económico . En cuanto a la discusión legislativa, se mostró confiado en que, a diferencia de lo que ocurrió con el presupuesto 2022, este plan logrará ser aprobado. “La oposición tiene que entender que el presupuesto es una herramienta de gestión del gobierno que fue elegido en 2019 y debe reflejar ese espíritu”, advirtió.

- ¿Cuáles son los puntos más salientes de este proyecto de presupuesto?

- Siempre el presupuesto es un programa, porque establece una serie de supuestos y políticas para tratar de llegar a determinados objetivos. Es una construcción que parte de datos ciertos, tanto propios como externos. ¿Se puede hacer un presupuesto que desconozca lo que pasa en el mundo? No. ¿Se puede desconocer que la Reserva Federal volvió a subir la tasa de interés y que los analistas dicen que tanto Estados Unidos como Europa van camino a procesos recesivos? No. ¿Cómo nos influye esto? De mil maneras. Porque suben las tasas pero también porque si hay recesión seguramente nos van a comprar menos. A esas complejidades se suman las propias. La Argentina es un país hiper endeudado. No se puede analizar el presupuesto sin tener en cuenta lo que pasó entre 2016 y 2019, que es fundamental porque llevó a un proceso de endeudamiento sin contrapartida con los bonistas y el FMI. Todo el proceso de normalización que se llevó adelante y que apunta a construir una estabilidad macroeconómica, es un punto de partida también para el presupuesto. De modo que hay que ordenar las variables macro, que están influenciadas por la negociación que se hizo con el FMI. A partir de ahí, el presupuesto apunta a una reducción del déficit fiscal que en 2022 va a estar en 2,5% puntos y bajarlo a 1,9 puntos.

- ¿Este es un presupuesto de ajuste?

- No. Es un presupuesto que combina crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) y, consecuentemente, de los ingresos fiscales, con una mejor política tributaria, tratando de cerrar todos los agujeros de fuga y evasión que hoy existen. Entre los objetivos que el presupuesto se plantea está la recomposición del poder adquisitivo de los ingresos y el fortalecimiento del mercado interno. Las partidas proyectadas en los rubros más sensibles como educación, cultura, ciencia y tecnología, salud, están por encima del incremento del promedio del gasto. Esto es un dato que no hay que desconocer porque muestra la sensibilidad del proyecto político. Dos tercios del presupuesto corresponden a servicios sociales. Lo remarco porque se habla mucho del gasto de la política pero cuando uno mira los gastos de la administración gubernamental, que se podrían referenciar como todo el gasto de la política, representa sólo $ 1.6 billón, de $ 28,7 billones. Y de ese $ 1,6 billón, $ 647 mil millones son de la actividad judicial y $ 99 mil millones la legislativa. Eliminar esos son gastos no mueve el amperímetro. En cambio, hay presupuestados $ 18,6 billones para servicios sociales.

- ¿Cómo se logrará aumentar los ingresos en lugar de reducir los gastos en un escenario externo como el que mencionaba y teniendo en cuenta los problemas de restricción externa que siempre tiene Argentina?

- Cuando asumió este gobierno nadie pensaba que a los tres meses iba a haber una pandemia y la hubo. Cuando estábamos saliendo comenzó una guerra que todavía y no sabemos cómo va a terminar. Por lo tanto, obviamente que esos factores existen y habrá que tenerlos en cuenta. El presupuesto parte de determinadas hipótesis. Si esas hipótesis no se cumplen, habrá que ver cómo afectan al resto de las variables y cuáles se pueden modificar y cuáles no. En el proyecto estamos previendo que las exportaciones de 2023 en volúmenes van a crecer un 7,1% respecto a las del 2022. Y decimos en cantidades porque es imposible saber qué va a pasar con los precios y lo estamos dejando abierto. Pensamos que vamos a poder tener un crecimiento moderado del PBI del 2%. Pero es un 2% después de que este año cierre con un crecimiento del 4%. Acá me quiero detener. El mundo entero ha modificado a la baja sus estimaciones para 2022 respecto del PBI. Nosotros mantenemos la previsión del 4%.

-¿Y esa proyección se va a sostener aunque en la última parte del año se desacelere la economía?

- Si miramos hasta junio o julio, estamos con un crecimiento de, casi 6%. Ya estaba previsto que iba a haber una desaceleración en el segundo semestre. Y si logramos que se cumpla el objetivo del 4%, que es el número con el que empezamos a discutir el año pasado, estaríamos teniendo un buen resultado, mucho más teniendo en cuenta todo lo que ha pasado en el mundo. Si se cumple ese objetivo van a ser dos años seguidos de crecimiento, cosa que no se da hace mucho. Y si le agregamos para el año que viene crecer un 2%, sobre este 4%, llegaríamos a una situación que no se da desde la gestión de Néstor Kirchner. Es todo un dato a tener en cuenta, aunque haya una cierta desaceleración en el ritmo de crecimiento. Los números de estos últimos días hablan de crecimiento del empleo, de decrecimiento del desempleo, de un nivel de utilización de capacidad instalada alto de acuerdo a los niveles históricos. Creo que hay que ver todo ese contexto, porque ese crecimiento del empleo influye también en los niveles de consumo. Todas las cosas se van vinculando.También digo que el vaso vacío es enorme y yo podría hablar mucho de todo lo que falta. Pero no puedo dejar de tener en cuenta de dónde venimos y el camino que estamos transitando. Es decir, hay toda una cantidad de cosas en marcha. Algunas dan resultados en el corto plazo y otras habrá que ir viendo en el mediano y seguramente van a tener concreción positiva en la medida en que puedan sostenerse estas políticas.

- En este presupuesto se poner la mirada en exenciones impositivas y subsidios a empresas ¿Por qué sectores pasa esta discusión?

- Entiendo que el Poder Ejecutivo quiso explicitar los gastos tributarios para que hubiera una noción clara de qué representa cada uno de ellos. Estos gastos suman 2,49 puntos del PBI. Uno podría decir que si los elimina se logra superávit fiscal. Después hay un montón de cosas que hay que ver en detalle y tratarlas con mucho cuidado. Por ejemplo, las exenciones de impuesto al valor agregado son más de medio punto del PBI; la reducción de alícuotas para la construcción de viviendas, para medicina prepaga, entre otras cosas, son más que medio punto del PBI. Lo que esto pretende es exponerlo con mucha claridad. Por otro lado, las contribuciones a la seguridad social representan 0,07 punto del PBI, es decir, tiene muy poca incidencia. Las exenciones del impuesto a las ganancias que tienen algunos sectores como el Poder Judicial sí mueven el amperímetro. Pero para cambiar eso también hacen falta voluntades políticas suficientes y, además, asumir que luego el Poder Judicial lo puede declarar inconstitucional, como suele suceder cuando hay cosas que los afectan directamente a ellos.

- En términos de voluntad política, el año pasado la oposición no acompañó la votación del presupuesto ¿Piensa que este año puede ser diferente?

- Estoy convencido de que va a correr una suerte diferente porque no tengo claro si podríamos funcionar como Estado dos años seguidos sin tener un presupuesto aprobado. Pero además creo, por lo que escuché en las conversaciones que venimos manteniendo, que más allá de que seguimos teniendo diferencias profundas, hay sectores amplios de la oposición que entienden que la Argentina no puede seguir funcionando sin presupuesto y que tenemos que trabajar tratando de lograr acuerdos razonables. El presupuesto es una herramienta de gestión del gobierno que fue elegido en 2019 y no el resultante de la composición del Parlamento después de la elección de medio término. Este presupuesto refleja los objetivos de políticas económicas, sociales y en general, que tiene este gobierno y que están plasmadas en las cosas que se comprometió a hacer cuando fue electo. Ese objetivo no ha cambiado. La oposición tiene que entender que no se puede hacer un presupuesto con los objetivos que ellos plantean. Los que estamos gobernando somos los que resultamos electos por voluntad popular en 2019 y el presupuesto debe reflejar ese espíritu.

- ¿El presupuesto refleja las demandas que están haciendo las provincias en materia de fondos y que se agudizaron en los últimos meses? ¿Tiene una mirada federal?

- El presupuesto es enormemente federal, por empezar porque el grueso de los impuestos son coparticipables. Si se observa la situación de las provincias, se verá que en general están siendo superavitarias y eso es producto esencialmente de la coparticipación, sobre la base de impuestos coparticipables cuya recaudación ha crecido muchísimo. Más federal que la coparticipación de impuestos no hay ninguna medida. Después están todas las cosas que se hacen con los recursos de la administración central y ese es un farragoso trabajo donde siempre hay que tratar de conciliar aspiraciones con posibilidades. Porque tienen que cerrar las cuentas.

- Allí hay una discusión siempre abierta en la que provincias como Santa Fe reclaman, por ejemplo, más equidad en el reclamo de subsidios.

- Todas esas cosas se discuten y son discusiones en las que todos tenemos razón. Se trata de la famosa frazada corta. Lo concreto es que necesitamos que el país y la economía sigan creciendo, combatir toda la fuga que hay. Si se logra avanzar con el intercambio de información impositiva, en particular con los Estados Unidos, va a permitir que muchos recursos que hoy están fuera de la Argentina se puedan incorporar como ingresos y mejore la situación tributaria del gobierno federal y automáticamente al de las provincias. Todos los años, cuando discutimos esto es una negociación ardua.Todas las obras que se piden son necesarias y hay una limitante, que es que, si uno tiene que cumplir con un determinado nivel de déficit fiscal, tiene que atenerse a los ingresos versus los gastos, porque además no se puede tomar deuda. El año pasado lo que habíamos trabajado con las provincias en el tema subsidios era muy bueno. Habíamos ampliado bastante lo que llegó como propuesta del proyecto del Ejecutivo pero la irracionalidad con la que actuó la oposición, que no quería que haya presupuesto, lo trabó.