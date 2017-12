"Hay que estar más cerca del que produce"

Germán Giró desembarcó en la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación de la Municipalidad de Rosario y el flamante funcionario –quien hasta el 10 de diciembre se desempeñaba como presidente del Polo Tecnológico de Rosario (PTR) y socio fundador de la cooperativa Tecso– apunta a "hacerle la vida más fácil" al comerciante, al empresario y al industrial y "estar más cerca de las necesidades concretas de quien produce, genera riqueza y genera empleo". Bajo ese espíritu, su gestión tendrá como eje la virtualidad, uno de los objetivos primarios será mediante la creación de un nuevo canal poder achicar distancias y simplificar el día a día de los hombres de negocios.

El nuevo titular de la cartera productiva local contó como llegó a ocupar ese cargo. "Soy un caso raro que pasó de vereda. Conozco a través del Polo tanto a la intendenta Mónica Fein como a Santiago Asegurado, y a varios secretarios, y me convocaron a sumarme a un equipo de innovación. Primero dije que no por seguir en el Polo hasta que tuve una conversación con la intendenta quien me contó la visión que se planteaba a partir del 10 de diciembre, de trabajar en equipo y construir un equipo de secretarios y que le parecía que yo podía ocupar el cargo en la secretaria de la Producción. Creo en este proyecto político, creo que se trata de hombres y mujeres que han transformado a Rosario y me pareció que era el momento que tenía que estar, y acá estoy", relató Giró, quien terminaba su mandato al frente del PTR en marzo de 2018.

—¿Qué acciones van a ir delineándose en esta nueva secretaría?

—Lo primero que estamos haciendo es conversar con todos los sectores. Hay muchos programas vigentes, mucho que tiene que ver con el territorio, con los centros comerciales a cielo abierto, con financiamiento, programas de exportación, misiones comerciales. Hay una serie de acciones en lo productivo, también hay mucho en empleo. Particularmente el programa nuevas oportunidades tiene desarrollos muy interesantes y amplios. También está la parte de emprendedores, con el club. A eso que ya viene funcionando, la idea es darle continuidad y agregarle algunos nuevos canales, una pata de innovación.

—¿Por dónde pasará la innovación?

— La idea es agregar algún canal para poder llegar con más servicios a más comercios, más empresas, más industrias. Hoy en Rosario hay aproximadamente 38 mil locales habilitados, que tienen una facturación que ronda los 180 mil millones de pesos. Todos los servicios que tiene la secretaría llegan pero me gustaría abrir un nuevo canal para que la cobertura sea más extensa. La virtualidad tiene un espacio muy grande, puede jugar un papel importante en relación a la capacitación, oferta de financiamiento, incluso en la vinculación con el empleo. Estamos pensando abrir algunos canales que permitan centralizar. Sobre todo lo que hay seguir agregando, innovando. Otras cosas concretas que me gustaría simplificar son algunos trámites, por ejemplo la habilitación. Estamos iniciando conversaciones con otras secretarías, todo va a estar coordinado en el gabinete económico de Santiago Asegurado. También vamos a trabajar en la vinculación con el sector científico, trabajar en redes, con la unidad de vinculación del Conicet y de la universidad en general. También en relación a las nuevas localizaciones, la identificación del suelo que queda disponible, ver las ventajas, hacer un mapeo de la ciudad.

—¿Qué políticas públicas se pondrán en marcha?

—La idea es estar al servicio de las empresas, estar más cerca y poder llegar con los servicios que brinda el Estado local. Siempre hay que ponerse del lado del que levanta una persiana todos los días y produce empleo de calidad y que a veces tiene que lidiar con políticas macroeconómicas que van en un sentido y después van en otro. En ese marco el gobierno local tiene herramientas que seguramente pueden producir una mejora en la competitividad de los productos y los servicios que cada empresa da. Por ejemplo, alguien que pone una zapatería antes su competencia eran los 4 o 5 locales dispersos en los alrededores, hoy compite con un portal de China. Hay otra complejidad.

—¿Cómo se encuentra el entramado productivo de la ciudad?

—El comerciante, el empresario tiene una percepción, una visión, logra llegar a fin de mes todos los meses. Es un héroe, es una persona que aporta muchísimo a la sociedad. Quiero hacer todo lo posible para ayudar en la gestión cotidiana. Aportar herramientas, hablar de marketing digital, de como hacer más efectiva una estructura de costos, de problemas de abastecimiento, de la energía, de optimización de inventarios. Cosas que podemos articular en la secretaría entendiendo que estamos del lado del que trabaja día a día.