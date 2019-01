Hacienda arranca con la licitación de Letes

El Ministerio de Hacienda licitará entre el lunes y el martes de la semana próxima, Letras del Tesoro en dólares a 217 días con una tasa de 4,75 por ciento anual, cuya suscripción sólo podrá realizarse con esa divisa, y no con pesos, como se hacía hasta el mes pasado. Será la primera licitación de año.

La recepción de ofertas comenzará a las 10 del lunes y finalizará a las 15 del martes, informó la cartera que dirige Nicolás Dujovne.

Esta es la primera colocación de año y se realiza con el nuevo sistema por el cual, las Letras en dólares deberán comprarse con esa divisa, y no con pesos, al tipo de cambio oficial que cotizaba el día anterior, como se operaba hasta diciembre.

La licitación se realizará mediante indicación de precio, en la cual habrá un tramo competitivo y uno no competitivo.

En el caso de las Letras del Tesoro en dólares tendrán un precio máximo de licitación, dejándose sin efecto la restricción de adjudicar en el tramo no competitivo un monto máximo del 100 por ciento del monto adjudicado en el tramo competitivo y que las ofertas que se presenten en el tramo no competitivo estarán limitadas a un monto máximo de u$s 50.000.╠