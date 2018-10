Gutiérrez no descartó ser candidato a gobernador

"Por ahora no digo que sí ni que no, es un tema para pensarlo", aseveró ayer el presidente de la Corte Suprema de Justicia santafesina, Rafael Gutiérrez, al referirse por primera vez públicamente y dejar una puerta entreabierta a una eventual precandidatura a la jefatura de la Casa Gris en las elecciones del año próximo por un sector del justicialismo.

Gutiérrez confirmó el adelanto de La Capital y, además, recordó que "no es la primera" vez que es tentado para lanzarse a la Gobernación. "Todos saben que mi vida es el Poder Judicial, tengo 43 años de carrera", puntualizó el magistrado, que precisó que el ofrecimiento surgió de "un grupo de amigos" y "es un tema para pensarlo".

"Por ahora no digo que sí ni que no. Porque si digo que no, y después terminó aceptando, estaría mintiendo y yo nunca miento: siempre digo que lo que pienso", sentenció Gutiérrez, en declaraciones Cadena 3 en la ciudad de Santa Fe.

La postulación del alto funcionario judicial es impulsada por legisladores provinciales, presidentes de comunas, empresarios y gremialistas de extracción justicialista.

Como él mismo reconoció, no es la primera oportunidad en que dirigentes y allegados lo seducen para que se lance a la arena política, pero juran los que conocen a Gutiérrez allende los tribunales que, esta vez, la propuesta lo sedujo a tal punto que habría autorizado que su figura fuera medida por una prestigiosa consultora antes de tomar una decisión definitiva.

¿Influencia?

Asimismo, Gutiérrez fue categórico al despegar al senador nacional Carlos Reutemann del ofrecimiento que le realizaron desde el PJ santafesino para calzarse una candidatura política luego de cuatro décadas de carrera judicial.

"Desconozco si él (por Reutemann) habrá manifestado algo, pero personalmente no me ha dicho nada", aseguró el titular de la Corte provincial.

Respecto de los plazos para aceptar o declinar la precandidatura, el magistrado adelantó: "Ahora estoy viajando a un curso en Alemania y, cuando regrese, pensaré cuál es mi decisión, porque además tengo que darles una respuesta para dejar en libertad de acción a los legisladores, intendentes y empresarios que me realizaron el ofrecimiento, a los cuales les agradezco".

"Es un tema que debo meditar porque involucra cuestiones familiares y un montón de cosas que uno debe sopesar. Además, si resolviera cambiar mi destino, debería dejar ese mismo día mi cargo en la Justicia provincial, ni un día antes ni un día después", concluyó Gutiérrez.