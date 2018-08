Gremios locales piden a la provincia que no adhiera a la ley de ART

Varios referentes gremiales de Rosario salieron a rechazar lo que ellos consideran "una presión" del gobierno nacional para que la Legislatura santafesina adhiera a la ley de ART que impulsa el gobierno de Mauricio Macri, a la que Santa Fe todavía no se sumó.

Marcelo Andrada, del sindicato de Recolectores de Rosario, señaló: "Estamos en contra, van a quedar muchos compañeros sin asistencia. Va a ver compañeros accidentados que no van a ser reconocidos. Nosotros en Santa Fe tenemos muchos trabajadores en muchas áreas y le pedimos al gobierno provincial que no adhiera a una ley hecha para que se favorezcan las patronales. Aparte de implementarse solo lograra mayor cobertura de Obras Sociales que muchas veces no dan a vasto porque al trabajador siempre hay que darle una respuesta".

Marcelo Liparelli , secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad de Rosario y el sur provincial (Atsa Rosario)expresó su "disconformidad con la norma", tras lo cual agregó: "Pedimos que Santa Fe no adhiera a una ley que solo perjudicará trabajadores como todo lo que quiere implementar el gobierno nacional".

En tanto, Oscar Barrionuevo, secretario general del Sindicato de Obras Sanitarias, indicó que "el socialismo santafesino debe salir a repudiar la intromisión de voces nacionales para adherir a ley y más con voces oligárquicas que solo quieren perjudicar a los trabajadores. Es vergonzante y esperamos la firmeza del gobierno provincial para resistir la presión nacional y hacer una demostración firme de la defensa de los trabajadores. El gobierno nacional quiere tener esclavos, no trabajadores".

Sergio Rivolta, secretario adjunto de la Asociación Bancaria Rosario, manifestó que "estamos en contra de la ley de ART nacional porque como tema central plantea que ante accidentes laborales hay que ir a una sola comisión médica y lo malo es que los médicos son empleados de la ART, entonces abre el interrogante que puedan dirimir siempre a favor del patrón. El trabajador con esta ley queda desprotegido. Además y como antecedente en algunas provincias que han adherido a la ley, la misma justicia local la ha declarado inconstitucional. Entonces desde La Bancaria somos claros y pedimos al gobierno provincial que siga rechazando esta norma que lo único que va a lograr es perjudicar trabajadores".

Marcelo Barros, secretario general de Smata Rosario, deslizó que "esta ley está hecha a medida de los patrones. Le pedimos al gobierno provincial que la rechace porque es totalmente perjudicial para los trabajadores".