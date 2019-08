Gremios estatales se movilizaron en Rosario en defensa del salario

CTA Autónoma junto a Amsafe Rosario, ATE, Siprus y organizaciones sociales y partidarias se movilizaron ayer desde la Plaza 25 de Mayo hacia Plaza San Martín, con una parada intermedia frente a la sede de la obra social Iapos, en reclamo de reapertura de paritarias, pase a planta, adelantamiento de la cláusula gatillo y condiciones de trabajo, entre otros puntos. Se sumaron otros sectores en conflicto, como docentes universitarias de Coad.

Mientras ATE Rosario y Siprus realizaban un paro de 24 horas, con sostenimiento de guardias mínimas, Amsafé local desobligó a los docentes de 10 a 14 horas para participar de la marcha. La pérdida de poder adquisitivo producto de la devaluación y la inflación, sumada a la cláusula gatillo que se aplica en forma desfasada impulsaron el reclamo, junto a la exigencia del fin de la precarización laboral en los distintos sectores. Los gremios estatales exigen el mantenimiento de la cláusula gatillo por inflación.

Al mediodía, la movilización detuvo su paso frente a la sede de Iapos (Rioja y Moreno), cuyo personal denuncia hace meses los "insostenibles tarifazos" de la obra social. En Siprus, en tanto, dan cuenta de alrededor de 1.500 profesionales de la salud precarizados "que no tienen obra social ni aportes jubilatorios".

"Acá no sólo está en juego nuestro salario y condiciones de trabajo. Planteamos seguir trabajando para que nuestras familias tengan una vida digna, que no nos impongan la flexibilización laboral, combatir a la reforma laboral, que no nos sigan imponiendo la reforma previsional, tenemos que defender las cajas de jubilaciones, a nuestros jubilados y jubiladas, a nuestros pibes y pibas que hoy cobran la asignación familiar más baja del país", denunció Lorena Almirón, secretaria general de ATE Rosario.

A su turno, el secretario general de CTA Autónoma Rosario y de Amsafé local, Gustavo Teres, remarcó que la lucha trabajadora estatal tiene por estas horas tres ejes primordiales: "defender la cláusula gatillo ajustada por inflación y no por recaudación porque eso sería ajuste; defender la obra social, porque ya empezaron a hablar de los 700 millones de pesos de déficit y defender la caja de jubilaciones, que el pacto fiscal intenta servirle en bandeja a la Nación. Y comida para nuestros pibes en los comedores".

Asimismo, el dirigente pidió "una asamblea provincial para salir a dar batalla en toda la provincia, un congreso de Ctera que plantee el paro nacional contra el ajuste y en solidaridad con los compañeros de Chubut (que hace quince días que paran contra el ajuste de la gobernación), y que la burocracia de la CGT plantee exigirle un paro general que tumbe esta política de hambre y ajuste que somete a nuestro pueblo y todos los días pretende ponernos de rodillas", remató.

Diego Ainsuaín, titular de Siprus, resumió la intención de los gremios y organizaciones presentes al afirmar que "no hay que abandonar la calle", más allá de los resultados electorales y porque "con la coyuntura actual, todos sabemos que el futuro está complicado". Y consideró que "si no se implementa un un programa autónomo que tenga que ver con que los que más han ganado paguen esta crisis, con revisar la deuda externa, no hay posibilidad de que Argentina salga adelante, ni ahora ni después de las elecciones, ni en los próximos años".