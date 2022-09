Grandes empresas, con alta rentabilidad

“Ledesma, Aluar, Molinos Río de la Plata y Arcor tienen una facturación promedio en sus ejercicios presentados en 2022, que se ubica 18,5% arriba de los ejercicios anteriores, medida en dólares”, indicó el centro de estudios dirigido por Hernán Letcher. Las ventas de esas cuatro firmas ascienden a u$s 5.400 millones para todo el 2021 y a u$s 4.150 millones en seis meses de 2022, sólo 23% menos. Por su parte, La Anónima, Clarín, Ternium Siderar, PAE y Tecpetrol registran aumentos de 34,6% en sus ventas, totalizando u$s 11.000 millones

En cuanto al resultado operativo, este año Ledesma, Aluar, Molinos Río de la Plata y Arcor tienen una mejora de 62,5% en comparación con 2021. En sólo seis meses de 2022 superan en 22% el resultado operativo del periodo anterior. Son u$s 519 millones contra u$s 426 millones. El resultado de La Anónima, Clarín, Ternium, PAE y Tecpetrol refleja una mejora de 52,4% al período equivalente del año anterior y suma más de u$s 1.587 millones, indicó.

La rentabilidad de Ledesma, Aluar, Molinos y Arcor se incrementó de 9,1% a 12,5% y la de La Anónima, Clarín, Ternium, PAE y Tecpetrol fue de 14,4%.