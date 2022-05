Gol en contra de Batistuta: revés judicial en su intento por no pagar el Impuesto a las grandes fortuna

El ex jugador y empresario se había suma al grupo de millonarios que se negaba a contribuir con el tributo creado para hacer frente a los desafíos sanitarios, económicos y sociales que impuso la pandemia de Covid-19.

El ex jugador de Newell's, Boca, Fiorentina, Roma y la selección nacional, el santafesino Gabriel Batistuta, es un incumplidor serial en el pago de los impuestos al fisco. Así, se convirtió en uno de los multimillonarios que recurrió a la Justicia para no abonar el impuesto a las grandes fortunas sancionado por el Congreso de la Nación para poder hacer frente a los grandes desafíos sanitarios, sociales y económicos que implicó la pandemia de coronavirus Covid-19. Sin embargo el juez federal de Reconquista, Aldo Iturralde, el mismo que le trabó un millonario embargo por una deuda que el ex jugador mantiene con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), le denegó la cautelar.