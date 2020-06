El diputado provincial del bloque Igualdad Rubén Giustiniani sostuvo que la expropiación de Vicentin va en una dirección correcta para preservar las fuentes de trabajo y tener una empresa testigo de la comercialización de granos, que juegue un rol en el mercado de los alimentos. “Corresponde ahora al Congreso nacional definir las características futuras de la empresa que el gobierno propone como fideicomisos con YPF Agro”, apuntó.

Giustiniani fue uno de los diputados provinciales firmantes del documento que le propusieron al presidente para impulsar la transformación de la firma agroexportadora Vicentin, actualmente en concurso de acreedores, en una empresa pública no estatal, ya que el país "necesita una empresa testigo en el comercio exterior de granos y en la producción de aceite y alimentos".

El legislador consideró hace unos días que "era importante buscar el camino de una empresa pública no estatal. Deben tener un rol clave las cooperativas para gestionarla porque conocen perfectamente el negocio y pueden manejarlo con idoneidad. La idea que sea no estatal es para no comprarse un muerto con una deuda de 1350de dólares ", subrayó el Giustiniani.