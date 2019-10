El ministro de Economía de Santa Fe, Gonzalo Saglione, celebró el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dispuso que la reducción de los impuestos resuelta por el gobierno nacional no afecte a los fondos de coparticipación de las provincias, aunque admitió que todavía no tienen ninguna notificación sobre cómo Nación hará efectiva la decisión judicial.

Saglione definió la decisión de la Corte como “un acto de justicia”, y recordó que “el planteo se lo habían hecho a las autoridades nacionales cuando anunciaron las medidas que de no mediar una compensación las provincias por esa medida de carácter unilateral íbamos a acudir a la Corte para reclamar por ese derecho que se nos había vulnerado”.

"La Corte emitió esta resolución judicial por la que le plantea al gobierno nacional que las medidas tributarias pueden ser sostenidas"

“Al no haber tenido una respuesta positiva del gobierno nacional la mayoría de las provincias acudimos a la Corte a defender lo que constitucionalmente les corresponde”, contó el máximo responsable de área económica de la provincia, y añadió: “No se puede bajar la coparticipación por un decreto nacional, que es lo que sucedió con esta medida”.

“La Corte Suprema emitió ayer esta resolución judicial por la que le plantea al gobierno nacional que las medidas tributarias pueden ser sostenidas, pero con recursos nacionales, sin afectar la masa de coparticipación que llega a diario a las diferentes jurisdicciones provinciales y por ende a municipios y comunas”, destacó Saglione en declaraciones al programa "Zysman 830", que se emite por La Ocho.

saglione.jpg El ministro de Economía de la provincia, Gonzalo Saglione.

“Habíamos estimado que esta medida nos significaban entre tres mil y cuatro mil millones de pesos desde mediados de agosto hasta fin de año”, recordó el funcionario, y explicó: “En este tiempo que pasó ya debemos haber tenido una pérdida de unos mil millones de pesos y con esta decisión judicial evitaríamos perder los tres mil restantes hasta el final del ejercicio”.

El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, puso en dudas cómo se hará efectiva la decisión de la Corte. “Se verá de qué manera se puede cumplir, el fallo no es claro en cuanto al alcance operativo. Algunas de estas medidas como el no IVA en una serie de productos que no son fácil de evaluar en su dimensión económica, qué impacto tienen”, indicó.

“Esta medida se hizo por fuera del marco constitucional”, insistió Garavano, y replicó: “En primera instancia pareciera que lo que debiera hacer el gobierno nacional, a partir de la notificación, compensar diariamente la pérdida de recursos que significó esa medida para cada una de las provincias, primero a las que acudieron a la Corte a hacer el reclamo”.

73504430.jpeg.thumb.jpg Lo descalificó. Para Garavano fue "un proceso muy manoseado".

Pese a no detallar cómo se hará efectiva la compensación, Garavano garantizó que, “como siempre ha hecho este gobierno, va a cumplir los fallos de la justicia”, aclaró que la decisión de la Cámara es “una medida cautelar, que busca preservar los ingresos que reciben las provincias que litigaron, que son quince”, y enfatizó: “Vamos a darle cumplimiento”.

“El gobierno, con el equipo económico, verá cómo hacerle frente a esta medida provisoria de la Justicia, que llama la atención a tan pocos días de las elecciones”, disparó Garavano, y siguió: “Es un fallo que rompe la tradición de la Corte de no tomar este tipo de decisiones en fechas tan próximas a un proceso electoral. No estaba clara la urgencia de hacerlo”.

3293531.jpg.thumb.jpg la ley. La Corte suprema falló en el caso de los jubilados y el presidente volvió a quedar en minoría.

Así y todo, aclaró que “al gobierno le preocupa cómo los argentinos afrontan el esfuerzo compartido para ayudar a quienes más lo necesitan”, y señaló: “En este caso, es una medida que toma el presidente después de la fuerte devaluación tras las Paso, para cuidar a los que menos tienen. Estamos trabajando para que no afecte a los que menos tienen”.

“La idea del gobierno es sostener la rebaja impositiva”, enfatizó Garavano, e indicó: “Vamos a ver de qué manera hacerle frente a esta situación. Pero para transmitirle tranquilidad a la gente les garantizamos que a fin de mes cobrarán unos pesos extra por el aumento del mínimo no imponible de ganancias y seguirán pagando menos por alimentos vitales”.