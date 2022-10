Ganancias: proponen crear un fondo de alivio fiscal para trabajadores

Entendiendo que la experiencia histórica no permite pensar que el gobierno eliminará el gravamen de la cuarta categoría, desde el Soepu proponen que el monto tributado mensualmente en concepto de impuesto a las ganancias por los trabajadores “vaya a un fondo”, destinado a solventar la adquisición de bienes muebles (industria nacional), alimentos, vestimenta y/o construcción. También para el pago de servicios que no demanden dólares.

Estiman que el crédito fiscal podría tener una operatividad similar a Previaje o una billetera digital. Con la carga de facturas de gastos se genera el crédito para gastar en una actividad preestablecida y comercios adheridos.

El gremio entiende que el pago de Ganancias no sólo genera pérdida de salario real sino que “incentiva” el trabajo informal y desincentiva la oferta de trabajo a través de horas extras. Así, “se provoca un perjuicio en la actividad productiva de las empresas”, puntualizó Mauricio Brizuela, secretario general del Soepu.

El dirigente recordó que en 1993 pagaban el 30% de impuesto a las ganancias los trabajadores que ganaban más de u$s 120.000 anuales netos de deducciones. En la actualidad, lo pagan quienes ganan u$s 6.000 anuales por encima del mínimo no imponible ($ 280.792). En el Soepu, 750 trabajadores tributan por mes un promedio de $ 120.000.

El propósito de la creación del Programa de Crédito Fiscal persigue la “mejora directa” del salario.