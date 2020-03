FOW, una app rosarina que une viajeros del mundo

Rosario se destaca en el mundo emprendedor. La ciudad es una usina de grandes proyectos y si de tecnología se habla cuenta con importantes emprendimientos que sobresalen a nivel internacional. Con el foco puesto en alcanzar escala global, pero tal vez sin pensar que podría llegar tan pronto, Michele Giorgio creó FOW y esta aplicación pensada exclusivamente para el viajero justamente viaja a Londres para participar de la final del certamen Technology Playmaker Awards que organiza Booking.

Michele es rosarina y tiene 32 años. Es una joven emprendedora que desde hace varios años viene desarrollando propuestas innovadoras. En 2011 fundó la empresa de entretenimientos MEG Producciones, que se dedica a brindar shows musicales. Pero su amor por viajar la llevó en 2016 a embarcarse en su primer viaje en solitario por el continente europeo. Durante ese viaje notó que habiendo tantos y tantas viajeras en su misma situación, recorriendo los mismos sitios y disfrutando de las mismas cosas, con ganas de conocer otras personas, no había un medio que los conectase. Fue entonces cuando surgió la idea de FOW (Friends Over the World): una app que une viajeros por el mundo.

Así es que nació FOW, la aplicación creada y pensada exclusivamente para el viajero, para todos los que viajan solos, acompañados, con pareja o amigos pero que les encantaría conocer otros viajeros y compartir unas tapas en España, hacer un picnic frente a la torre Eiffel o recorrer juntos la muralla china.

“El proyecto nació por una necesidad que tuve viajando, sentía que algo me faltaba porque viajaba sola y me encantaba la situación pero por momentos quería coincidir con alguien. Me pasó que me aloje en un hotel que había todos yankis, y si bien hablo inglés no es lo mismo poder hablar con otro argentino. Probé con varias aplicaciones pero ninguna era lo que yo estaba buscando, quería gente que esté en la misma que yo, que quiera compartir un trago, una excursión. Cuando volví empecé a investigar qué había y a pensar el proyecto y contacté programadores y empezó todo”, detalló Michele sobre la aplicación que ya está disponible en cinco idiomas, en castellano, francés, inglés, italiano y portugués.

El desarrollo de la aplicación comenzó en 2016 pero recién en 2018 Michel se pudo dedicar a pleno y concretar el proyecto. Finalmente fue en septiembre del 2019 que FOW se hizo realidad. Hoy la aplicación cuenta con más de 10 mil usuarios y actualizaciones constantes que mejoran la interfaz y agregan diferentes opciones al usuario.

“Es muy fácil de usar, solo tienes que registrarte, cargar tu viaje y nosotros nos encargamos de contarte con que personas vas a coincidir en tus destinos. Podes chatear, poner puntos de encuentro, hasta armar un chat general con todas las personas que se encuentren en el mismo destino”, contó Michele, quien agregó que hay gente registrada de Portugal, España, Alemania, Estados Unidos y por su puesto Argentina.

El crecimiento de FOW vine a paso firme y el pasado 12 de febrero Michel fue nominada en la categoría de “Emprendedora” por la empresa internacional orientada a los viajes Booking en los Technology Playmaker Awards, por su contribución e impacto en la tecnología durante el 2019. La rosarina comparte lista junto a otras 44 mujeres de todo el mundo y es una de las dos argentinas que fueron seleccionadas. La ceremonia se llevará a cabo el 26 de marzo en Londres, pero por el avance del coronavirus no se realizará el evento con la presencia de los finalistas sino que se trasmitirá de forma on line.

“Lo del concurso me enteró por una red social que había que postular mujeres que estén vinculadas a la tecnología. Me había olvidado de eso completamente y me llega un mail que había sido seleccionada. Me parece increíble la oportunidad de estar en un premio como este, ya me siento que gané. Hace cuatro meses que largue la aplicación y ya estoy ternada a un premio que es increíble”, subrayó con gran entusiasmo Michel.

Booking.com creó los premios Technology Playmaker Awards en 2017 con el fin de reconocer a las mujeres que buscan excelencia, liderazgo e innovación en tecnología. Las ganadoras de cada categoría van a recibir un premio monetario de 5.000 euros para seguir adelante con su negocio. Por otro lado, la ganadora principal, Playmaker of the Year, recibirá un premio de 10.000 euros adicionales.

Ganar el premio sería ideal para el crecimiento de FOW, mientras tanto el proyecto lo financia Michele con sus otros trabajos pero está a punto de lanzarse a la monetización de la aplicación. “Quería que lo básico de la app este funcionando perfecto para incorporar sponsor, marcas, ofrecer servicios. La idea es que entres y si cargaste que estas en Roma te sugiera restaurante, guías turísticos, fotógrafos por la moda de influencers y la foto perfecta, que puedas buscar hoteles, experiencias. La aplicación es gratis y va a seguir siendo gratis para el usuarios y la forma de monetización va a ser con toda esta gente que este sponsoreando Fow”, señaló al tiempo que explicó que por el momento no buscan inversores.