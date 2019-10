Formularán doce denuncias penales contra la empresa de corretaje BLD

La crisis de la corredora BLD llega a la Justicia penal. Hoy se presentarán en la Fiscalía de Flagrancia de Rosario doce denuncias contra las tres empresas del grupo que entró en cesación de pagos por “administración e insolvencia fraudulenta y estafa” impulsadas por productores de la localidad de San Jorge perjudicados por el default del correacopio. Estas acciones se suman a otras civiles y comerciales que ya comenzaron a recorrer los Tribunales solicitando la quiebra y embargo de activos de la compañía.

“Esto es la evidencia de un vaciamiento”, señaló el abogado que patrocina a los productores, Eduardo Cerino, quien planteó a este diario la complejidad de la situación al señalar que hay más de 1.500 afectados, 400 de los cuales corresponden a clientes de la agencia San Francisco, la que tenía la mayoría de las cuentas del centro oeste santafesino. Si bien se estimó en un primer momento que la suspensión de pagos involucraba u$s 100 millones, el letrado estimó que esa cifra podría elevarse a u$s 200 millones.

También aseguró que la intención es “accionar penalmente” para que la empresa responda por las figuras de vaciamiento ya que, de lo contrario, “puede presentarse en concurso de acreedores y los productores tardarían más de dos años en cobrar sus acreencias”.

Cerino estuvo en una reunión que se realizó en San Jorge entre los damnificados que buscan cobrarle a BLD la mercadería entregada y no cobrada. “Tenemos cheques devueltos por liquidaciones de granos no pagadas y cereal depositado en sus acopios que no podemos liquidar”, dijo Ariel Comba, uno de los afectados, a “Impulso Televisora” de San Jorge. Señaló que se sienten “estafados” por BLD, una empresa con la que operaban hacía diez años. “Todos los productores de la zona le dejábamos el cereal y después lo íbamos vendiendo de acuerdo a nuestra necesidad”, agregó y planteó que esto generará una “crisis profunda” ya que “en un contexto de falta de crédito y sin nuestro grano, no sabemos de dónde vamos a sacar la plata para seguir”, agregó. A priori, muchos productores ya enviaron varias cartas documento para que la corredora informe qué hicieron con sus mercadería.

Cerino habló de una estafa porque “el día que BLD anunció la cesación de pagos vació todas las cuentas corrientes bancarias y vendió 15 mil toneladas de soja a tres exportadoras”. Por otra parte, fuentes del mercado financiero, señalaron que el correacopio estaría derivando todos sus activos líquidos hacia el fideicomiso Puerto Norte, una estructura financiera ad hoc.

Cuestionamiento a la Bolsa

Cerino precisó que las denuncias se presentaron en Rosario porque las empresas del grupo BLD tienen sede en la ciudad y además, “todos los contratos se legalizaban en la Bolsa rosarina”, dijo.

Frente a eso también cargó contra la entidad bursátil, que hasta el momento evitó realizar declaraciones sobre el tema. “La Bolsa de Comercio es corresponsable de la falta de seriedad en el control de las empresas. Esto no se produce sin la complicidad de ellos, por acción u omisión”, dijo el abogado quien planteó que antes del fin de semana realizará cerca de 50 presentaciones judiciales nuevas. “Cada productor presenta un contrato que está sellado por la Bolsa, y ésta tiene una responsabilidad”, dijo.

El abogado explicó que, pocos días antes de la cesación de pagos BLD aumentó su capital de 100 millones a 7.000 millones de pesos, lo que los productores denunciantes consideraron una maniobra poco clara.

Luego del default, la firma ofreció a sus clientes capitalizar acreencias con acciones ordinarias y sin derecho a voto, y en paralelo seguir administrando la empresa. “Los mismos que hundieron el barco quieren seguir manejándolo”, dijo con ironía Comba y les pidió a los productores que “no firmen el acuerdo preventivo extrajudicial (APE) que la empresa propone”.

Por otra parte, Cerino aseguró que”es una falacia” el argumento de BLD de que esta crisis fue causada por el reperfilamiento de bonos que realizó el gobierno nacional. “Les pedimos a la empresa que nos entregue esos títulos en forma de pago y nos dijeron que no los tenían”, explicó.

BLD presentó un plan para capitalizar deudas. está patrocinada por el estudio jurídico Robiolo y Asociados, especialista en quiebras.

Según señaló Cerino, el abogado de los damnificados, si la empresa pide concurso y luego va a quiebra, “los productores no van a cobrar ni un centavo”, agregó.

Frente a la hecatombe en la cadena de pagos que generó la crisis de BLD, en los pueblos de la zona escaló la tensión. En Cuatro Esquinas productores y autoridades comunales buscaban ayer frenar la salida de cereales de la planta que tiene allí la empresa.

La crisis en la economía real comenzó a expandirse como una mancha sin límites. “Esto es un crac como nunca se vivió en la Bolsa de Rosario”, manifestó un operador financiero local. Por caso, en Marcos Juárez más de 400 ahorristas son damnificados, muchos del sector agropecuario y también de otros rubros. Entre ellos se destaca una de las farmacias más grandes de la ciudad cordobesa. En otras localidades, las estaciones de servicio que le financiaban al productor el gasoil también están en serios problemas porque se cortó la cadena de pagos.

También el intendente de esa localidad, Pedro Dellarossa de Cambiemos, es uno de los afectados. En diálogo con La Política Online, el mandatario reconoció que operaban con BLD en servicios de corretaje.

Situaciones similares se repiten una y otra vez en todas las localidades del centro oeste y sur santafesino. “En San Jorge hay un productor que vendía un camión por mes para pagar su tratamiento de quimioterapia y ahora están los amigos haciendo una vaquita para que pueda seguir tratándose”, dijo Cerino para describir la capilaridad de la crisis, que según planteó, “recién empieza”.