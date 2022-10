FMI: el gobierno pasó otro examen y recibirá u$s 3.800 millones

El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la segunda revisión del acuerdo que mantiene con la Argentina, lo que permitirá un desembolso inmediato de alrededor de u$s 3.800 millones. Esa cifra eleva los desembolsos totales vinculados al programa a u$s 17.500 millones.

El programa del gobierno argentino, respaldado por el FMI “brinda equilibrio presupuestario y en la balanza de pagos, vinculado a la aplicación constante y continuada de políticas encaminadas a fortalecer las finanzas públicas, hacer frente a la alta inflación persistente, impulsar la acumulación de reservas y sentar las bases para una crecimiento económico inclusivo”.

El directorio del FMI había iniciado a primera hora de la tarde de ayer su reunión. La decisión le permitirá al gobierno d recibir cerca de u$s 4.000 millones la semana próxima para reforzar las reservas del Banco Central.

Uno de los criterios de mayor relevancia del acuerdo alcanzado en enero es la acumulación de reservas internacionales netas del BCRA, cifra que se obtiene de restar a las reservas brutas activos como el “swap” de monedas con China y los “encajes” que los bancos comerciales depositan en la entidad como contrapartida de los depósitos en dólares de sus clientes.

El acuerdo con el Fondo impone al gobierno acumular u$s 5.800 millones a fin de 2022, desde la base de diciembre de 2021, para llegar hacia diciembre a un nivel de reservas netas de u$s 8.100 millones.

“Nuestro cálculo ubica las Reservas Netas Internacionales dentro del rango de la meta establecida por el FMI: entre u$s 5.900 y u$s 6.400 millones, este valor se obtiene sin considerar el desembolso comprometido por el BID que, de confirmarse esta primera semana de octubre, podría mejorar tal resultado. Creemos que tal desembolso no será necesario para el cumplimiento de esta meta”, calculó un informe de la Centro de Economía Política Argentina (Cepa).

La portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, había además adelantado que por primera vez en su historia el Fondo trataría dos períodos conjuntos de revisión al mismo tiempo, en este caso los del segundo y tercer trimestre.

El gobierno se encaminaba a incumplir la meta de reservas hasta un mes antes del plazo sometido a revisión (al 30 de septiembre), pero terminó cumpliendo gracias al “Programa de Incremento Exportador”, como se dio en llamar al “dólar-soja” que hizo que la agroindustria liquidara en septiembre más de u$s 8.100 millones y el BCRA terminara el mes con un saldo neto (compras menos ventas) de u$s 4.966 millones.

La aprobación de esa meta permitiría la llegada de unos u$s 10.000 millones antes de fin de año. Son los desembolsos correspondientes a las segunda y tercera revisión del acuerdo, que en gran parte serán para pagar la deuda con el propio FMI. La semana próxima llegarán unos u$s 3.900 millones por las metas aprobadas del segundo trimestre y antes de fin de año otros u$s 5.800 millones, aunque en términos netos solo quedarán cerca de u$s 700 millones entre pagos y desembolsos al organismo que conduce Kristalina Georgieva.

En el segundo trimestre faltaron u$s 296 millones para cumplir con la meta de reservas, pero en el tercero sobraron u$s 1.052 millones gracias al dólar soja.

“Ya estaban asegurados unos 4.000 millones de dólares por el cumplimiento de las metas del segundo trimestre; en diciembre, siempre que el board apruebe el resto de la tercera revisión, entrarán unos 5.800 millones de dólares”, afirmó la fuente del quinto piso del Palacio de Hacienda. “Es algo que nunca hicieron hasta ahora”, anticipaban en el entorno del ministro Massa.