Fernández suspenderá hoy el Consenso Fiscal junto a gobernadores

El presidente Alberto Fernández firmará hoy con todos los gobernadores la suspensión por un año del Consenso Fiscal, rubricado durante la administración anterior en noviembre de 2017. El principal punto de acuerdo es el congelamiento del cronograma de reducción de Ingresos Brutos y otros tributos provinciales.

El encuentro, que encabezará el presidente junto al ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, está previsto para las 11 en la Casa Rosada. Al cónclave asistirá el gobernador Omar Perotti.

Una hora antes, se reunirán los ministros de Economía y Hacienda provinciales con funcionarios nacionales para repasar la "letra chica" del acuerdo.

Quizá como un adelanto del encuentro de hoy, el presidente se reunió ayer con los gobernadores radicales de Jujuy, Gerardo Morales; de Mendoza, Rodolfo Suárez y de Corrientes, Gustavo Valdés. Por su parte, De Pedro recibió en su despacho al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

A la salida del encuentro con Fernández, Morales declaró que la propuesta de suspender el capítulo del pacto fiscal que compromete a reducir gradualmente el impuesto a los Ingresos Brutos y el de Sellos es "una medida que le dará oxígeno" a provincias como la suya.

El presidente les adelantó a los gobernadores radicales parte del contenido del proyecto de emergencia social, y les pidió el apoyo de los legisladores que responden a esas provincias. Los mandatarios aseguraron que esos representantes darán quorum.

En medio de un fuerte hermetismo, los gobiernos provinciales evalúan con lupa la letra chica de un borrador de la addenda al Consenso Fiscal sellado con Mauricio Macri en noviembre en 2017.

El borrador de esa enmienda incluye la suspensión hasta el 31 de diciembre de 2020 del diagrama de bajas de Ingresos Brutos acordado en aquel entendimiento; y la apertura a potenciales subas en ese tributo y de Sellos, y a la aplicación de tributos específicos a la transferencia de combustibles, gas y energía, entre otros ejes. Una avanzada que se da en sintonía con el pedido de los mandatarios de aliviar las finanzas locales frente a la caída de los ingresos por la crisis nacional.

Pero además abre la puerta a discutir una potencial reducción en las remesas de coparticipación que recibe la Ciudad de Buenos Aires, tras el incremento por decreto que el ex presidente Mauricio Macri le otorgó al reelecto Horacio Rodríguez Larreta en 2016.

En aquella oportunidad, Macri aumentó de 1,4 por ciento a 3,75 por ciento la participación porteña en la torta de tributos coparticipable. Dos años después hubo una leve baja desde ese máximo.

La enmienda además autoriza a constituir una "comisión de evaluación" del impacto de los decretos pospaso de Macri que erosionaron duramente la coparticipación, al subir el piso de Ganancias y al eliminar el IVA a los alimentos de la canasta básica.

El gobierno saliente de Santa Fe, que encabezaba Miguel Lifschitz, había estimado una pérdida de $ 4 mil millones para Santa Fe por la medida que tomó en su momento Macri. Junto a otras 14 provincias presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ordenó al Estado central que no echara mano de los fondos coparticipables que corresponden a la provincia. No obstante, el monto devuelto por la administración saliente no conformó a los mandatarios provinciales.