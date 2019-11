Fernández propondrá un acuerdo de pago pero "sin más ajustes"

El presidente electo, Alberto Fernández, reiteró a la titular del Fondo, Kristalina Georgieva, que la Argentina presentará un plan económico que pueda cumplir y le aclaró que está "en condiciones de proponer" un acuerdo de pago de deuda pero "sin más ajustes".

El equipo de prensa del mandatario entrante difundió un parte sobre el tono de la conversación que mantuvo por la tarde con la jefa del organismo internacional. De acuerdo a ese texto, Fernández dijo que los principales objetivos del programa económico del nuevo gobierno serán plasmados en un plan que la Argentina pueda cumplir y que le permita recuperar el crecimiento para poder honrar sus deudas.

"Me han conmovido sus prioridades: la reducción de la pobreza y la lucha contra el hambre en un entorno económico que permita crecer y generar empleo, para mejorar la vida del pueblo argentino", dicen que respondió Georgieva.

El presidente electo fue tajante durante la conversación telefónica. "Entiendo la relevancia de la viabilidad fiscal, no me tiene que convencer de eso. Pero es mi deber anticiparle que en la situación en la que se encuentra la economía argentina es difícil propiciar un mayor ajuste. No podemos hacer más ajustes fiscales porque la situación es de una complejidad enorme, el nivel de ajustes en la era de Macri ha sido tremendo", dijo Fernández a Georgieva.

Por su parte, la titular del FMI dijo que compartía la visión de Fernández respecto de priorizar la y la lucha contra el hambre. "Veo que usted enfatiza el crecimiento, la generación de empleos y mejorar las vidas del pueblo argentino", elogió.

También se mostró interesada con la propuesta de un pacto social para disminuir la inflación. Y se expresó muy ansiosa de conocer más detalles de su plan de gobierno, porque cuando un país es dueño de su plan, esos planes son efectivos".