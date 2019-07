El precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, pidió ayer que los santafesinos lo acompañen con su voto para "cambiar esta historia", crítico sin piedad al gobierno de Mauricio Macri y se llevó el aval explícito del gobernador electo Omar Perotti en su intento por llegar a la Casa Rosada, cuya primera estación serán las Paso.

El ex jefe de Gabinete y Perotti cerraron en la tarde del ayer la primera gira de la campaña en Santa Fe para las Paso del 11 de agosto a pura ganancia repartida.

A Fernández le sirvió recorrer las ciudades de Reconquista, Rafaela, Esperanza, el jueves, y ayer la capital provincial, para darse un baño de candidato propiamente dicho. Sin sombra ninguna. En primer plano y en primera persona.

En todo momento, pero principalmente en la conferencia de prensa, Alberto Fernández criticó todo el tiempo a Macri, elogió a Perotti con suficiencia, ignoró al socialismo, no mencionó nunca a Cristina en los 31 minutos en los que respondió preguntas de los periodistas y hasta marcó diferencias con el kirchnerismo.

"Debatiremos (la ley lo obliga a hacerlo). Lo que espero es que esta vez no mienta", fue sólo uno de los tiros a tres bandas con que apunto a su competidor de Juntos para el Cambio. Trató de mentiroso al presidente, lo ancló en el célebre debate con Daniel Scioli del 2015 y evidenció el contraste entre aquello que entonces dijo y lo que hizo.

Sobre esto último fustigó una y otra vez. "Es muy difícil saber qué país nos va a dejar Macri. Cuántas reservas reales van a quedar, cuál va a ser el valor del dólar, hasta donde llegará la inflación. Son todas preguntas que uno no puede responder porque la economía está atada con alambre, es una Argentina impredecible. Lo que sí puedo decir es que mi mayor obsesión es volver a generar el consumo, volver a ponerle dinero en el bolsillo de la gente".

No hizo falta preguntarle cómo lo haría porque aseveró que las Leliq le cuestan al país 19.000 millones al año, lo que permitiría "darle los medicamentos gratis" a los jubilados. Su anuncio más audaz que ayer repitió en Santa Fe. "De ese modo, los jubilados destinarán el dinero los medicamentos a gastarlo en consumir otras cosas", abundó en el piso 14 del hotel UNL-ATE donde habló con la prensa.

Pese a que tuvo a su diestra sentado al diputado camporista, Marcos Cleri, que va por la reelección encabezando la lista, frente a una pregunta especifica marcó diferencia con una de las principales obsesiones del kirchnerismo cuando dijo que no es su prioridad discutir una nueva ley de medios. Si se acordó de María Eugenia Bielsa. Le agradeció que lo "esté acompañando" porque, dijo, su "integridad moral es enorme". Y sorprendió afirmando que "me encantaría que en el futuro me acompañe también y me sería muy grato que sea parte del gobierno. Los santafesinos tuvieron una suerte enorme de elegir entre dos enormes dirigentes" como ella y Perotti.

En la conferencia cruzaron elogios. Alberto recordó de lo mucho que hace que conoce a Perotti de quien, señaló "siempre pidió por Santa Fe" y, entre risas, le recriminó que lo hizo "trasladarse por las rutas que hay que arreglar".

Esa crítica fue a dos bandas. Las rutas las deben mantener en condiciones el gobierno nacional o el provincial, según sea la jurisdicción. Pero no dejó que lo lleven al terreno de la interna socialista. "Yo les pido a los socialistas, a los santafesinos todos (se corrigió) cambiemos esta historia. No me importa si son socialistas, peronistas o hayan votado a Cambiemos".

"Cuando el gobierno nacional asumió, creyeron que para frenar la inflación tenían que apagar el consumo, pero lo que hizo fue arruinar la economía. En la Argentina actual cierran 43 empresas por día, perdieron el trabajo 217.000 personas y cuatro millones de personas pasaron de la clase media a la pobreza nos hablan de que los chicos pueden andar con zapatillas blancas por las ruta. No entiendo nada".

Con la candidata a diputada nacional, Alejandra Obeid, a su lado también en la mesa, Perotti, se mostró distendido y sonriente en todo momento. Las cosas se hicieron a su modo en cada paso de la gira tuvieron su marca. "Estoy agradecido del tiempo que Alberto le ha dedicado a la provincia de Santa Fe y en la forma en que lo hemos podido hacer. Hubo reuniones largas, extensas, la posibilidad de recorrer las rutas, ha escuchado de los actores de la producción no solamente sus inquietudes, sino también sus reclamos, sus perspectivas futuras y sus deseos de trabajo común. Por eso, agradezco su presencia con agenda abierta, para poder hablar y dialogar con todos los sectores", dijo.

Asumió su rol de dueño de casa y anfitrión: "Los santafesinos necesitamos poner armonía en la relación de provincia y Nación. Santa Fe no es una provincia que tiene que estar aislada de la Nación, nos ha hecho mal estar aislados, hay que ser parte de un proyecto de desarrollo, que dé cuenta de los intereses de los santafesinos. Por eso expresamos y deseamos el acompañamiento a Alberto Fernández".

Ayer Santa Fe le permitió una calle llena de gente y un balcón para saludar con los brazos en alto como Perón mientras era ovacionado. De un lado le sonreían Perotti y del otro el titular de ATE (en su centro cultural fue el acto de cierre con militantes y simpatizantes) y candidato a diputado nacional, Jorge Hoffman.

"Es muy difícil saber qué país nos va a dejar Macri. Cuántas reservas quedarán y hasta dónde llegará la inflación"