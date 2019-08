Fernández exigió al FMI y Macri atender la "catástrofe social" que provocaron

El candidato a presidente por el Frente de Todos (FdT), Alberto Fernández, exigió que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el gobierno nacional adopten las políticas necesarias para enfrentar la "catástrofe social" provocada por el programa de gobierno que acordaron a cambio de un salvataje financiero de u$s 57 mil millones a la administración de Mauricio Macri. También cuestionó que los recursos entregados por el organismo hayan sido utilizados para financiar la salida de capitales el país. Así lo informó el propio nucleamiento opositor luego del encuentro que mantuvieron con los jefes de la misión del Fondo. Sin embargo, el comunicado no incluyó uno de los datos más inquietantes: la preocupación que expresaron los enviados del organismo por el "vacío de poder" en el país.

Los enviados del Fondo llegaron el fin de semana al país, para realizar una "misión exploratoria" tras el resultado de las elecciones primarias. En esos comicios, el candidato que apoyaron con un crédito de magnitud y laxitud inédito en la historia, resultó ampliamente derrotado. Si bien no se trata de una misión técnica, la "exploración" política de los enviados del Fondo tendrá consecuencias en la decisión del organismo de liberar, o no, un nuevo desembolso del crédito stand by firmado con Macri, por u$s 5.400 millones. Esa transferencia es clave para evitar el descontrol del mercado cambiario. Los técnicos se reunieron el sábado y ayer mismo con el equipo del ministro de Hacienda, Hernán Lacunza.

En medio de la tensa situación política, los enviados del Fondo pidieron reunirse con Alberto Fernández, que los recibió en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (Umet) y participaron los economistas Guillermo Nielsen y Cecilia Todesca y el politólogo Santiago Cafiero.

Por parte del FMI asistieron los funcionarios Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo; Roberto Cardarelli, jefe de la misión Argentina y Trevor Alleyne, representante permanente del organismo en el país.

Al término del encuentro, el FdT emitió un comunicado describiendo el diálogo. Según el texto, Fernández coincidió con los funcionarios del FMI en la importancia de "recuperar el crecimiento de la economía, generar empleo para combatir la pobreza, reducir la inflación, y lograr una trayectoria decreciente de la deuda pública".

Sin embargo, manifestó que "ninguno" de estos objetivos fue alcanzado a través del programa acordado por el gobierno, y aseguró que "todo empeoró desde la celebración de aquel acuerdo". Eso, dijo, "se pone de manifiesto en los reportes emitidos por el propio staff del FMI".

Entre las cifras que se pusieron sobre la mesa, estuvieron las siguientes: desde la celebración del acuerdo la economía cayó 1,7 por ciento, la deuda subió 29 puntos porcentuales del PBI, el desempleo aumentó a 10,1 por ciento y la pobreza creció a más del 32 por ciento y la inflación se disparó al 53,9 por ciento.╠

Al respecto, aseguró que el conjunto de condicionalidades asociado al préstamo "no han generado ninguno de los resultados esperados" y que, a la fecha, más del 80 por ciento de los u$s 44.500 millones desembolsados por el organismo multilateral abandonaron el sistema financiero en concepto de "fuga de capitales argentinos" e "inversiones extranjeras especulativas".

"Este fenómeno constituye un incumplimiento flagrante a lo dispuesto por Artículo VI del Acta Constitutiva del organismo, cuyo primer párrafo dispone que ‘ningún miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital'", advirtió el FdT.╠

Según la información oficial, en la reunión también se planteó que el programa económico que impulsa el gobierno nacional "no refleja ninguna de las prioridades establecidas en la plataforma del Frente de Todos" y que "tampoco existen coincidencias con las recomendaciones de política impulsadas por el FMI".

Por otra parte, el pronunciamiento remarcó que el acuerdo con el FMI "no ha logrado revertir" la inflación ni el endeudamiento del sector público. Y recordó que "la recuperación de la economía real es, a su vez, una condición sine qua non para estabilizar la economía y reencauzar su situación financiera".

"Quienes han generado esta crisis, el gobierno y el FMI, tienen la responsabilidad de poner fin y revertir la catástrofe social que hoy atraviesa a una porción cada vez mayor de la sociedad argentina. Para ello deberían arbitrar todos y cada uno de los medios y las políticas necesarias", cerró el documento.

Después de la reunión, trascendió que en varios momentos de la charla, los enviados del Fondo se mostraron preocupados por el "vacío de poder" en Argentina y habrían sugerido adelantar las elecciones generales.