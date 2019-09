Fernández analiza una propuesta de acreedores

El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, analiza una propuesta de reestructuración de deuda que le entregaro fondos de inversión acreedores de la Argentina. El menú en discusión contemplaría una importante extensión de los plazos de pago pero no quitas en el capital.

De acuerdo a una nota publicada en el diario "Ambito Financiero", si Fernández resultara electo presidente el 27 de octubre, las conversaciones con estos fondos continuarían y el acuerdo sería uno de los primeros anuncios de Alberto Fernández en el caso de ser electo presidente. No se utilizaría ni la palabra reestructuración ni reperfilamiento, sino "reconformación". Según trascendió, no involucraría la emisión de nuevos títulos públicos sino que se reprogramarían los pagos de los bonos vigentes.

"La idea que trajeron los fondos de inversión es muy razonable y viable", dijo el diario que dijo una alta fuente cercana al candidato que más votos sacó en las últimas elecciones primarias obligatorias.

La oferta fue llevada ante Alberto Fernández por los mismos acreedores. La segura renegociación de la deuda externa privada argentina emitida bajo legislación extranjera abarca aproximadamente unos u$s 100.000 millones, de los cuales unos u$s 24.000 millones tienen vencimiento durante 2020.

En junio, por caso, vencerá el pago de unos u$s 1.770 millones de intereses del Discount 2033, un título emitido en el canje de deuda lanzado por el gobierno de Néstor Kirchner en 2005. Y, si no se pagara este bono, todo el programa de la operación volvería atrás y Argentina debería volver a contabilizar el 100 por ciento de la operación, se haya pagado o no.

Los acreedores vienen reuniéndose con Alberto Fernández desde hace varios meses. A fines de marzo, Templeton tuvo un encuentro. Luego se aceleraron encuentros con Blackrock y Pimco.