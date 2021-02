Fernández abre la puerta a cupos y suba de retenciones

Para alcanzar este objetivo el gobierno terminará de definir mañana una agenda de encuentros con dirigentes sindicales y empresarios, de modo de llegar antes de fin de mes a un principio de acuerdo sobre la pauta salarial que, se busca, esté unos puntos por sobre la inflación proyectada para 2021 que, según el Presupuesto, será del 29%.

“Lo que tienen que entender los productores es que los pastos no están dolarizados. La producción del maíz no está dolarizada. No pueden trasladar a la mesa de los argentinos los precios internacionales porque no producen a precios internacionales”, señaló el presidente, en una entrevista publicada ayer por un medio porteño.

“Yo le he dicho al ministro de Agricultura (Luis Basterra) que todo tiene un punto límite. Les estoy diciendo públicamente que no puedo dejar que esto siga pasando, porque el riesgo es que con la pandemia todos estos productos van a seguir creciendo en su precio y no estamos dispuestos a tolerarlo”, agregó Fernández.

Ante este escenario, dejó en claro que “el Estado sólo tiene dos canales para resolver el problema, dos herramientas que preferiría no usar: subir las retenciones o poner cupos, decir esto no se exporta. Y no hay mucho más tiempo para que decidan”.

“Yo les pido que comprendan de lo que estoy hablando y que la gente me entienda. Cuando estoy hablando de estas cosas no estoy contra el campo, estoy a favor de la mesa de los argentinos”, remarcó el Presidente en la entrevista, tras lo cual pidió al sector del agro “entender que son parte de la Argentina”.

“Estoy a favor de garantizarle a los argentinos que tengan la comida que necesitan a precios razonables”, sentenció.

Dura respuesta del agro al presidente

Las entidades agropecuarias respondieron con crudeza los dichos del presidente Alberto Fernández sobre una posible suba de retenciones o establecimiento de cupos para evitar que los aumentos en el precio de los alimentos.

Para Carlos Vila Moret, vicepresidente de la Sociedad Rural, esas declaraciones “son preocupantes porque desconocen la dinámica de la formación de precios y parten de una mirada prejuiciosa en la que el campo y los productores somos siempre los culpables”.

“No se sabe hasta qué punto es desconocimiento o un relato ideológico que les sirve para la interna”, criticó.

En tanto, para Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), las declaraciones de Fernández expresan una “equivocación” con respecto al campo como supuesto responsable de la suba de los alimentos y pidió bajar los impuestos a los alimentos para que estos bajen.

Hoy la Mesa de Enlace tendrá un encuentro y se espera una dura respuesta al jefe de Estado. En el mundo agropecuario también prevén protestas si el gobierno avanza con las medidas.