Federico Fiscella: "Nadie está dispuesto a terminar con la inercia inflacionaria"

—Continúa la tendencia que se inició hace unos 10 días, con el desarme de las posiciones en pesos que ajustaban por CER y el aumento de la dolarización. El el riesgo país es muy alto y los bonos a los que se hace el dólar Bolsa muestran tasas de retorno de arriba del 30% en dólares. Esto muestra que hay mucha incertidumbre respecto de que esa ese dinero se pueda pagar y me parece que ahí viene el principal problema. Tenemos un año con precios excepcionales de los productos de exportación pero no están generando reservas en dólares en el Banco Central. Es un poco el resumen que está mirando el mundo financiero.

—¿Sólo hay factores locales o influye el panorama internacional?

—Más allá de lo internacional, la incertidumbre está muy atada a cuestiones locales, como esta relación de reservas que tanto preocupa. Este movimiento cambiario está destrozando el salario. Cualquier actividad o persona que esté atrás de un peso y que no tenga un vínculo directo con la moneda extranjera, lo sufre.

—¿Hay algo de corrida especulativa también?

—Creo que en Argentina hay históricamente un proceso intenso de dolarización porque también se viven procesos muy intensos de inflación. Básicamente por el descrédito de la moneda y por la inercia inflacionaria que nadie está dispuesto a terminar. Hace algunas semanas, ustedes entrevistaron al economista Eduardo Crespo, que ubicó a la inercia como motivo de fondo de la inflación. El tiene una idea, que yo comparto totalmente, que dice que hasta que no haya un perdedor en esa carrera que se corre por los precios, es decir la renta empresaria o el salario, y se frene un poco el proceso de espiralización, será muy difícil pensar que va a empezar a bajar la inflación. Y eso requiere liderazgo político, un programa concreto hacia adelante. Que pueda plantearle un paliativo a aquel que va a perder. El salario y la renta son los elementos que están en puja permanente, que creo que llegó a un nivel muy importante. Ese proceso se ve muy desordenado y muy probablemente será el salario el que pierda, como siempre. Y los salarios están ya en un fondo histórico. Dar un paso más significaría llevar a la Argentina a salarios de países mucho más tercermundistas que nosotros. Y ese lugar parece muy peligroso como experimento social.

—¿Cómo analizás las últimas medidas tomadas por el Ministerio de Economía y el Banco Central?

—Están tratando de no enfrentarse con nadie y terminan chocando con todos. Para no tener enfrentamientos, el Banco Central tuvo una administración amigable en cuanto a la entrega de dólares para importación. Y le cuesta recomponer reservas. La vía dura tampoco funcionó, porque tampoco se pudo acumular dólares cuando estaba Guillermo Moreno en la Secretaría de Comercio. Pero hay un espacio intermedio. El problema es que una cosa era plantear una intervención más decidida cuando el gobierno tenía una imagen positiva. Ese momento no se terminó de aprovechar. También hubo errores. Creo que la coordinación es muy débil para el problemón que tiene Argentina. Cuando te quedaste con cero reservas, por más que uno sea amigo o no del sector importador, algo tenés que hacer. Otro ejemplo es el de las tarifas. Más allá de que esté resuelta la segmentación, todavía no se lleva la práctica por diferencias sobre quién tiene el control. Es otro episodio de falta de conducción. Si uno está discutiendo de esta manera, es imposible directamente hablar de economía. Un equipo sin técnico es muy difícil que gane. Si no hay una idea de juego, ni de hacia dónde se quiere ir, no va. El otro día, el economista Manuel Alvarez Agis decía que si John Keynes y Milton Friedman se juntaran en un bote que se está hundiendo, los dos sacarían agua de adentro para afuera. Pero acá no pasa eso. Entramos en el delirio de la discusión si prendemos fuego el Banco Central o no. Hay que corregir la cuestión macroeconómica, hay que tener un proyecto de generación de dólares para una clase media y un país con el tamaño que tiene Argentina, hay que terminar con los actuales niveles de evasión fiscal, también hay que corregir la cuestión impositiva. Pensé que en dos años y medio de gestión había algunos miembros del Frente de Todos que habían hecho un análisis económico de las causas que llevaron la peronismo a la derrota electoral de 2015. Que tienen que ver, entre otras cosas, con el cepo, con la inflación, con la restricción externa permanente, con no tener un proyecto claro de exportación y tampoco de generación de energía. No puede ser que el proyecto sea apostar a que genere los dólares el único sector que los genera desde hace 100 añosm y que no se puedan agregar otros. Volvemos a quedarnos sin dólares, se dispara la inflación y la inercia inflacionaria no se termina nunca . O se termina cuando se para por un golpazo que se pega la economía.

—Se escucha mucho decir en estos tiempos que la economía está desanclada. ¿El principal desanclaje viene de la política?

—Si tenés un proyecto en el que el Estado está presente y lo ponés arriba de la mesa como un actor importante dentro de lo económico, no puede ser que no puedas controlar nada. La ley de góndolas, la de alquileres. Y la Justicia es lo que es, con una puerta para una persona común y otra para los que tienen mucho más poder, sobre todo en materia de delitos económicos. Cualquier modelo económico va a andar mal en este esquema. Argentina es uno de los países que encabezan el ránking mundial de evasión a través de paraísos fiscales. Y también tiene un sistema tributario espantoso, que cobra tres veces lo mismo. Y en este momento encima el mundo se está poniendo muy en contra, con la suba de tasas en Estados Unidos y el dólar yéndose para arriba. Siempre sacamos un conejo de la galera, no me sorprendería que podamos hacerlo nuevamente y medianamente zafar, pero estamos medio en un pantano. Si no aparece ese conejo, la cosa se va a poner mucho más complicada. Porque no veo un ancla.

—¿Es insostenible la deuda en pesos?

— Sí, es un problema. Lo veo igual que cuando Mauricio Macri estaba en el gobierno. El comentario era que la deuda era insostenible y que el Estado no podía seguir financiándose de esa forma. Y cuando le quedaron bloques de 365 días para renovar, y se empezó a ver que lo tenía que pagar otro, empezó la desconfianza y Lacunza terminó reperfilando. Yo no soy monetarista pero tampoco pienso que se pueden solucionar todos los problemas emitiendo dinero o deuda al infinito. Si tenés los mismos montos de deuda o más que los que fue acumulando Macri a través de las letras del Banco Central, estás teniendo el mismo problema. Hay un abuso y ahora está recibiendo la primera piña. Porque todo el mundo financiero vio que ahí había una carga de deuda excepcional y que está bajo riesgo. Aunque sea deuda en moneda nacional, el stock es mucho.