Falta de gasoil: Aníbal Fernández admitió que la compra "debería haber comenzado antes"

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández , afirmó este miércoles que la compra de gasoil "tendría que haber empezado antes" y no esperar a los problemas de abastecimiento que padece el país y que provocó las protestas de transportistas en las rutas y la muerte de un camionero que atravesó un piquete y fue apedreado por los manifestantes.

"La compra tendría que haber comenzado antes, va a estar resuelto en días. Yo no estoy sobre el tema, no es positivo dar esas fechas, pero hay soluciones en muchos lugares del país", aseguró el funcionario nacional, en un breve contacto con la prensa antes de la reunión de gabinete en la Casa Rosada. Además, reveló que se comunicó con el intendente de Daireaux, localidad donde murió Guillermo Andrés Jara atacado por un grupo de camioneros.

"Las compras están hechas, tendrían que haber sido antes para poder cumplir con la cosecha, se termino la de la soja, se está terminando la de maíz y todo lo necesario en términos de producción", insistió Aníbal, en un esfuerzo por poner paños fríos al conflicto, y añadió: "Los problemas con la falta de gasoil se resolverán en los próximos días. Hay algunos ciudades del país donde el tema ya está solucionado".

También se refirió a las últimas medidas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que imponen restricciones a las importaciones y provocaron una fuerte subida del dólar. En ese sentido, llevó tranquilidad a los ahorristas sobre el riesgo de que haya una devaluación. "El presidente del Central dice que se toman las medidas para evitar una devaluación", señaló el titular de la cartera de seguridad.

Con respecto a la escalada de la moneda estadounidense, comentó: "Suelen suceder este tipo de cosas, el mercado es muy chiquitito, con muy poca cosa impacta". Consultado sobre si esta situación pude afectar el índice inflacionario, respondió que si eso sucede "está mal", debido a que "si no hay productos que impacten porque tienen componentes extranjeros que se paguen al valor oficial, porque se pagan todos al valor oficial, entonces se entendería si no, no".

Con respecto al "festival de importaciones" que criticó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, dijo: “Se crece y, cuando se crece, se importa. Y cuando se importa, se necesitan dólares. Si no están dadas las condiciones porque ha habido movimientos de otras características que lo impiden, uno puede retroceder y volver sobre una posición muy contundente para defender las divisas de los argentinos”.