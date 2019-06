Extienden a julio los descuentos para la compra de autos

El gobierno nacional tomó la decisión de prorrogar el plan de descuentos para la compra de autos

0 km que vence el sábado próximo, y que generó un aumento intermensual del 25 por ciento en las ventas durante junio, informaron ayer fuentes allegadas a las negociaciones que llevan adelante funcionarios y empresarios.

El tema se terminará de resolver hoy, durante una reunión entre funcionarios del Ministerio de Producción de la Nación y los referentes de Asociación de Fabricante de Automotores (Adefa).

Los representantes de la entidad hicieron llegar en la semana información que mostraba los resultados del programa en cuanto al aumento de las ventas y mejora de la recaudación. Esto es clave porque el Estado aportó $ 1.000 millones para que, junto a las terminales, llegarán a los consumidores descuentos de entre $ 50.000 y $ 90.000 en los 0 km.

El miércoles por la noche, las redes de concesionarias de al menos cuatro terminales fueron comunicadas desde sus respectivas fábricas que el programa oficial continuará y que ahora se llamará "Juli0km".

En junio no se consumieron los $ 1.000 millones destinados. El comienzo tardío (empezó el 6 de junio) hizo que muchas operaciones no se pudieran registrar a término. Por este motivo, se estiman que casi la mitad de esos fondos no fueron utilizados. Desde el lunes próximo se tomará el monto restante para seguir ofreciendo las bonificaciones.

A partir de la semana próxima se sabrá con números concretos cuántos son los fondos que quedan disponibles. Sin embargo, en la reunión de hoy, Adefa pedirá que el plan continúe después de agotados el dinero previsto. El argumento es que la medida oficial generó una fuerte recuperación del sector.

Una información provisoria de la Asociación de Concesionarios Automotores (Acara) destacó que en junio, que tiene menos días hábiles que mayo, el nivel de patentamiento alcanzó las 1.800 unidades, contra las 1.500 del mes anterior.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), hasta el primer cuatrimestre del año la producción automotriz acumulaba una caída del 30 por ciento interanual.

Pero los precios de los automóviles aumentaron, a nivel mayorista, 17 por ciento en lo que va del año y 83 por ciento en los últimos 12 meses.

Ayer los representantes de marcas importadas, agrupados en Cidoa, firmaron con autoridades nacionales la continuidad plan, correspondiente a este segmento del mercado. Para estas empresas se había destinado $ 50 millones.

A principios de junio, el presidente Mauricio Macri anunció subsidios de hasta $ 90.000 para la compra de automóviles 0 km con el fin de estimular el mercado interno. También se elevó de 2 por ciento a 6,5 por ciento la alícuota de reintegros aplicable a exportaciones al Mercosur y la reducción de los aranceles de importaciones a más de 200 autopartes que no se producen localmente.

El paquete fue adelantado el lunes, el mismo día en que se conoció un nuevo derrumbe del patentamiento de autos 0 Km, que alcanzó al 56 por ciento interanual en mayo. En cinco meses del año la baja fue del 51 por ciento en relación a igual lapso de 2018

Macri informó en su momento que, a cambio, las terminales automotrices también se comprometían a no aumentar los precios de los vehículos adheridos mientras rijan los beneficios. De paso, metió presión a las provincias, al invitarlas a que reduzcan el impuesto a los sellos sobre el patentamiento de 0km.

Durante la administración macrista, la producción automotriz cayó bruscamente. Hoy las fábricas trabajan al 30 por ciento de su capacidad y varias suspendieron planes de inversión. En 2017, único año de moderado crecimiento económico, la venta de 0 Km tuvo un importante aumento, aunque más del 60 por ciento de los vehículos eran importados.

Según un estudio reciente, en Argentina se necesitan 26 sueldos para comprar un auto, uno de los niveles más altos del mundo. Así, el gobierno decidió volcar mil millones de pesos del presupuesto público para subsidiar la compra de autos por parte de la clase media y alta, con aportes no reembolsables.