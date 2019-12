Expectativas por posibles propuestas de Vicentín

Una fuerte expectativa había ayer en el mercado de granos local, debido a los trascendidos que circularon respecto de que Vicentín presentaría en la brevedad una propuesta a proveedores afectados por su decisión de suspender el pago de sus compromisos comerciales y financieros.

La firma comunicó la semana pasada la reestructuración de sus pagos debido a la situación de "estrés financiero". Aunque no hay datos oficiales, se estima que la deuda de la firma es de u$s 350 millones a productores, corredores y acopios, a la que se suman otros u$s 300 millones a bancos.

Trascendió un comunicado de la empresa a clientes, en el que sus directivos se manifiestan "conscientes del impacto" de la situación y aseguran que trabajan "denodadamente para encontrar en el menor plazo posible una solución adecuada que pueda dar respuesta a todos los afectados". La empresa decidió ayer adelantar el pago del medio aguinaldo a todos sus trabajadores con el objetivo de llevar tranquilidad a más de 5 mil familias que cobran salarios del grupo santafesino.