Evercaff: de idea en un pen drive a ser una empresa

Ser fanático de las pastillas Tic Tac y amontonar sus envases en el escritorio de trabajo te puede llevar a pensar un proyecto para fabricar un producto que reutilice todo el plástico que te rodea. Nicolás Caffarengo tenía la manía de conservar las cajitas transparentes de la pequeñas pastillas que creó el reconocido confitero italiano Ferrero y de tanto verlas comenzó a reflexionar sobre qué hacer con ese material. Tras investigar sobre el uso de plástico reciclado en el mundo se le ocurrió armar un proyecto para fabricar tablas símil madera con plástico 100% reciclado.

Con el fin de reemplazar la madera natural y desarrollar un producto mucho más duradero y que requiera menor mantenimiento, Caffarengo comenzó a idear la propuesta que logró plasmarse efectivamente en el transcurso de la competencia de planes de negocios que anualmente organiza la municipalidad de Rosario junto a otras instituciones par darle impulso a los emprendedores.

Fue así que en 2014 obtuvo el tercer puesto del certamen y eso lo impulsó a presentarse en otras instancias como las líneas para capital semilla y Pack Emprendedores que brindan la Nación. También participó de una convocatoria de la Cámara Argentina de Comercio.

El desarrollo de tablas de plástico 100% reciclado despertó gran interés y tras sólo ser "un proyecto en un pen drive" se convirtió en una empresa con todas las letras. Así nació Evercaff.

"Hemos vendido tablas para piso de un motorhome, para maceteros, camino de jardines, bordes de piletas, para bancos de un jardín de infantes. Es un material que no se daña ni por hongos ni por humedad y no lo agarran los insectos. No hay que mantenerlo como la madera. Lo pones y ya está", resaltó Caffarengo, quien ideo Evercaff bajo la premisa de reemplazar la madera natural y reutilizar el plástico.

Sobre el material que se utiliza para la fabricación de las tablas, el joven rosarino dijo que se trata de propileno y polipropileno, no de pet que es el reconocido por la mayoría por los envases de gaseosas.

"Utilizamos tapitas plásticas, que se pueden separar por color y por ejemplo nos sirvió para un patio de una escuela. Utilizamos los envoltorios de comida de descarte, los que salen mal impresos y se desecha una cantidad muy grande de bobinas enteras. También sillas, mesas, paragolpes de autos. Botellas no, ese es otro material que no usamos porque se procesa distinto y la maquina de fabricación tiene que ser diferente. Partes de adentro de heladeras que salen mal hechos, baldes defectuosos. La idea es no usar plástico nuevo", detalló el emprendedor, quien es licenciado en relaciones internacionales pero casi casi que ya está transformado en un químico.

Caffarengo trabajaba en Federación Gremial del Comercio e Industria de Rosario y fue por ese entonces cuando surgió el proyecto. "Soy licenciado en relaciones internacionales, doy clases en una primaria nocturna en administración en Matienzo y Biedma, y antes trabajaba en Federación Gremial. Ahí surgió el proyecto cuando juntaban envases de pastillas Tic Tac y me pregunté ¿qué se puede hacer con esto? Empecé a investigar sobre plástico y vi que en Centro América estaban desarrollando esto porque son climas muy húmedos y tienen mucho problema con la madera. Ahí empecé a desarrollar el plan de negocio y me presenté a la competencia de planes de negocios. Así adquirí los primeros fondos para comprar la primer máquina", recordó.

Tras lograr más financiamiento a través de otros certámenes, Caffarengo tomó la decisión de dejar su trabajo en Federación Gremial y dedicarse full time a la empresa. El año empezó con la producción y ahora se encuentra desarrollando la pata comercial.

"Es durísimo arrancar pero está arrancando. A todos les gusta, sobre todo el concepto de ser algo muy ecológico. El proceso de producción también es limpio. Ahora apuntamos a interesar a arquitectos y constructoras que puedan incorporarlo en las construcciones, en terrazas verdes", puntualizó Caffarengo sobre Evercaff la empresa que impulsó sus ventas en Mercado Libre, Facebook y a través de la web pero que hoy está ampliando su red de comercialización a través de comercios especializados.