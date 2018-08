Esperan que Uberti y López aporten nuevos datos a la causa

Cuando hoy se reanude la actividad judicial luego del fin de semana largo, la expectativa en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas en la obra pública se centrará en dos ex funcionarios que, si bien ya pasaron por el cuarto piso de los Tribunales Federales de Comodoro Py, todavía tienen mucho por aportar: Claudio Uberti y José López.

Uberti, ex titular del Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi), el primer ex funcionario kirchnerista en arrepentirse, ya contó con detalles parte del esquema de cobros de coimas que se está investigando.

Tal fue el grado de rigurosidad que describió el día en que estuvo en el departamento de la ex presidenta Cristina Fernández y no pudo ingresar al dormitorio por la cantidad de bolsos con billetes que había en el lugar. También repasó la tarde en que el ex mandatario Néstor Kirchner pateó un bolso por los aires porque los billetes que tenía eran pesos y no dólares.

Uberti está dispuesto a dar más datos que apunten directamente a Cristina y podría presentarse nuevamente ante el fiscal Carlos Stornelli para ampliar su primera declaración.

Si bien dio mucha información, en su primera declaración hubo algunos puntos que prefirió evitar como los negocios con Venezuela, pese a que durante años lo señalaron como el embajador paralelo que coordinaba transacciones de todo tipo con el gobierno chavista.

El otro hecho sobre el que Uberti no abundó en detalles fue el viaje de la valija de Antonini Wilson. El ex funcionario estuvo en ese avión e, incluso, siempre hubo sospechas de que ese día transportó otra maleta que también contenía dinero.

Tras ese hecho ocurrido en 2007, Uberti fue eyectado de la gestión pública nacional, al tiempo que el kirchnerismo lo transformó en la cara visible del escándalo.

El otro nombre que se lleva la atención es el de López, ex secretario de Obras Públicas nacional. Más conocido como el hombre de los bolsos en el convento de General Rodríguez, declaró el viernes pasado ante Stornelli e ingresó al programa de protección de testigos e imputados.

López continúa preso en una ubicación desconocida y en medio de rigurosas medidas de seguridad, según lo que exigió su defensor oficial. Para ser admitido como arrepentido, el juez federal Claudio Bonadio debe homologar la declaración que realizó el viernes ante el fiscal.

Hombres de negocios

Paralelamente, y pese a que la causa está bajo secreto de sumario, se especula con que hay más empresarios que serán convocados a declarar en indagatoria, entre ellos el CEO de Techint, Paolo Rocca.

De hecho, la semana pasada realizó un sincericidio público que le provocará consecuencias judiciales: en un foro organizado por la Asociación Empresaria Argentina reconoció que habían pagado coimas para lograr la intervención del gobierno kirchnerista ante Hugo Chávez, en medio de la nacionalización de Sidor.

Rocca dijo también que su compañía no había formado parte del denominado "El club de la corrupción", circunstancia deberá ser probada en el expediente. Un dato le juega en contra: el nombre de su compañía aparece varias veces en los cuadernos de Oscar Centeno.

Los registros del ex chofer de Roberto Baratta describen un circuito de recaudación de coimas ligado a empresas que eran beneficiadas con la adjudicación de obras públicas.

De la prueba producida durante la investigación se pudo establecer que había otros esquemas de recaudación ilegal. Uberti, por ejemplo, describió cómo extorsionaban a las prestatarias de rutas con peajes.

A su vez, Bonadio y Stornelli tienen previsto posar la lupa sobre otro negociado que hasta ahora no había sido explorado de manera profunda: la importación de fueloil, una de las aristas más cuestionadas de la política energética del gobierno anterior y que también roza a Venezuela.

Buscado

Paralelamente, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó que se publicará una resolución en el Boletín Oficial para ofrecer una recompensa de 500 mil pesos para los que "aporten datos" sobre el paradero del único prófugo de la causa, el empresario Oscar Thomas, ex directivo de Yaciretá.

En ese sentido, Thomas no tiene previsto entregarse hasta tanto la Justicia le garantice la eximición de prisión. Y tampoco evalúa hacerlo en calidad de arrepentido, según señaló José Manuel Ubeira, el abogado defensor del empresario.

uberti. El ex funcionario está dispuesto a dar más datos a la Justicia.