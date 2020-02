Escasas operaciones en la Bolsa de Rosario

El nivel de operaciones de granos en el recinto de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) fue "sumamente escaso" ayer ante la continuidad del cierre del registro de declaraciones de exportaciones y un eventual aumento de las retenciones.

"La actividad comercial en el mercado local fue sumamente escasa, dado el cierre en los registros de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior por tiempo indeterminado, y ante la incertidumbre en relación al esquema de tributos al comercio exterior de productos agrícolas que regirá en adelante", explicó la BCR.

Por ese motivo, la actividad estuvo concentrada en el mercado de maíz que "presentó un considerable número de compradores activos en varias posiciones abiertas de negociación, con ofrecimientos inferiores a los que pudieron verse en la semana previa". El valor abierto de compra por maíz condición contractual se ubicó en los u$s 130 la tonelada, el mismo valor que en la jornada previa, mientras que para entrega en marzo, la mejor oferta se ubicó en u$s 128 la tonelada. También hubo una oferta para la compra de trigo, que ofreció u$s 185 por tonelada con entrega entre el 15 de marzo y el 15 de abril. En cambio, no se registraron ofertas por girasol.