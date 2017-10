Entrenamiento en neurociencias para mejorar el rendimiento de las empresas

Néstor Braidot entrena cerebros. El especialista en neurociencias aplicadas a organizaciones y empresas explica como funciona el cerebro para poder entrenarlo y que funcione mejor. "Conocer cómo funciona el cerebro humano no sólo ayuda a las disciplinas médicas, sino que también ayuda a quien decide como comprador o como decisor respecto de a dónde va una compañía", señaló durante su paso por Rosario para participar de la charla "Poné a punto tu cerebro", en una nueva edición de Punto IRT Diagnóstico de Ideas.

Braidot recorre el mundo dictando conferencias, ponencias y presentaciones sobre neuroaprendizaje, neuromarketing, neuromanagement, neuroventas y neuroliderazgo femenino. Para enfocarse en esta área de trabajo transitó un largo camino: es doctor en ciencias, máster en psicobiología del comportamiento y en neurociencias cognitivas, máster en economía, licenciado en administración de empresas, contador público nacional, licenciado en cooperativismo, máster en programación neurolingüística, trainer en rediseño conductual y postgraduado en psiconeuroinmunoendocrinología.

Si bien las neurociencias comenzaron en el área médica, y eso comenzó a producir muchos resultados interesantes sobre todo a partir de la década del 90 cuando la tecnología ayudó a las neurociencias aportando instrumental, tomógrafos y resonadores que permitieron ver un cerebro humano en funcionamiento _anteriormente había que esperar que un ser humano muera para estudiar el cerebro, pero está claro que el secreto del cerebro está en cómo funciona, advierte Braidot_ lo primero que ocurrió fue una gran cantidad de resultados para curar enfermedades, por eso los Nobel de medicina fueron por neurociencias. Pero en 2001/2 comienzan a hacerse extrapolación del cerebro a otras disciplinas, particularmente a disciplinas organizacionales.

"Se empezaron a reestructurar los contenidos de cada una de las áreas organizacionales y de entrenamiento de personas. Inicialmente surgieron técnicas para investigar mejor las respuestas a las personas y surgió el neuromarketing. Se empezó a estudiar el cerebro de una persona que dirige personas o de una persona que es dirigida por otras personas. Se empezó a estudiar el manager, el liderazgo de un equipo, se empezaron a descubrir cosas que hacían que un líder podía ser mucho más efectivo por si mismo y conduciendo. Los liderados empezaron también a tener mayor capacidad y ahí empieza neuroliderazgo que tiene que ver con la conducción de grupos, que corrió en paralelo con neuromagment que es el gerenciamiento", detalló Braidot.

—¿Cómo se aplican las neurociencias en las empresas?

—Conocer cómo funciona mi cerebro me va hacer desarrollar capacidades que conozco, qué tengo o no tengo. Por ejemplo, cuál es mi nivel atencional, cuál es mi nivel de concentración, cómo son mis tomas de decisiones, qué dependencia tengo del estrés, la enfermedad del siglo. Si yo estoy estresado, el estrés jibariza el cerebro. Lo primero que se entrena en el gimnasio del cerebro es a que una persona autolidere sus emociones, entre ellas el estrés.

—¿Cómo se entrena un cerebro?

—Nosotros no heredamos toda nuestra capacidad y toda nuestra inteligencia, recibimos una cantidad de genes, el cerebro es adulto a los 40 años pero a esa edad la herencia genética no representa más del 17%. Hay algo que se llama epigenética que desde el comienzo de la vida significa el cómo se activa y se expresan los genes. Del entorno del colegio, de la universidad, de la empresa surge como una persona activa o expresa los genes de una manera u otra y eso representa más a la persona que la genética. Diariamente se descubren cosas, la inmensa mayoría son del área médica pero muchos son extrapolables en su aplicación. Si me explican cómo funciona el cerebro puedo entrenarlo para que funcione mejor.

—¿Qué es importante tener en cuenta?

—La inteligencia se desarrolla. Una persona que tiene un equipo con más habilidades va a ser más útil, en la misma cantidad de tiempo o menos tiempo. Si una persona tiene capacidad de descubrir de quien manera diseñar el producto o el servicio. Tenemos dos niveles de pensamiento, el consciente y metaconciente. Una experiencia en el Max Planck de Berlín demostró que todas las decisiones humanas se inician en el plano metaconciente, en el bajo umbral de conciencia. Significa que todas mis decisiones tienen raíces en lo que tengo memorizado, no importa el momento, sino qué memorizó la persona de hace un minuto para atrás. El albedrío humano no está en el momento de decidir, sin embargo, está en qué permite que se memorice de determinada manera. La experiencia permite qué se grave en el día. Yo vivo todo tipo de experiencia, negativas y positivas. A la noche se produce un proceso de revisión de lo que ocurrió en el día. El cerebro con su metaconciente, el consciente está durmiendo, repasa lo que ocurrió en el día y eso reestructura todas las memorias de la persona. Esta es la razón por la que se dice que la memoria de hace seis meses no es la que hoy tengo, es diferente a lo que tengo grabado hoy. Por eso en algunos estrados judiciales no se está reconociendo lo que dice un testigo por esta razón. Todas las noches estoy tirando un pote de basura al cerebro, grabo lo negativo que ocurrió. Por eso no admito a nadie en el gimnasio si no verifico que hace meditación, una de varias meditaciones es la de la noche, en donde se tienen que resignificar las experiencias negativas. Grabar el aprendizaje pero no la experiencia negativa.

—¿Qué ocurre a nivel de un ejecutivo o a nivel de una empresa?

—Si yo entreno a un vendedor o un comerciante a recibir de su cliente algo más que la mera escucha de lo que dice su cliente va a detectar cosas que están más allá de lo que dice su cliente. Si yo entreno a un líder a que entienda a su equipo más allá de lo que su equipo dice que piense sobre un tema, si entreno a un ejecutivo para que estimule a las personas donde corresponde estimularlos, neuroliderzgo mediante, para que eso no sea tomado como una orden sino como algo generado como propio. Si doy una orden como se hace habitualmente, el que la recibe dice me conviene aceptarla, cuanto me paga. Ahora si estimulo a la persona en el hemisferio derecho, el emocional creativo, y no en el hemisferio izquierdo, que es el racional y lógico, esa persona va a recibir esa estimulación no como una orden sino como algo que él esta creando. Conformar un equipo que se ponga la camiseta significa un equipo que está creando, no que está cumpliendo bien las ordenes.